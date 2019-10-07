شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الزعيم يتنافسون على «الهداف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يتنافس الثلاثي الهلالي القائد البرازيلي «السوبر» إدواردو، والفرنسي «الأسد» غوميز، والسوري «العقيد» عمر خربين، على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجحوا في إحراز 13 هدفاً حتى ختام الجولة السادسة من الدوري، إذ يملك إدواردو 5 أهداف، وغوميز وعمر خربين 4 أهداف لكل منهما، من مجموع 19 سجلها فريق الهلال في الدوري حتى اللحظة.

إدواردو الذي عاد من جديد ليتربع صدارة الهدافين مع ابن جلدته المحترف الاتحادي رومارينهو، استعاد توهجه الفني، وأسهم مع زملائه في تحقيق فريقه للانتصارات والانفراد بصدارة ترتيب فرق الدوري بـ«16 نقطة».

أما غوميز وخربين فيأملان في منافسة زميلهما القائد «السوبر» وتخطيه، ويبدو أن الموسم الجاري سيشهد تنافسا كبيرا بين لاعبي الهلال في المنافسة على لقب صدارة الهدافين، مثلما الحال على لقب الدوري الذي تنتظره الجماهير الزرقاء على أحر من الجمر.