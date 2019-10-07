شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: مهمتنا أمام السد لم تنته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد النجم الهلالي هتان باهبري أن فريقه يعيش حالة استقرار فنية من كافة النواحي، في ظل العمل الذي تقوم به إدارة النادي والجهازان الفني والإداري، مبينا أنهم كلاعبين يدركون أهمية جميع المباريات سواء محليا أو آسيويا في الموسم الحالي.

وأوضح باهبري أن الفريق يملك كوكبة من النجوم، وإذا غاب أحدهم ظهر آخر، مشيرا إلى أن التركيز منصب على المنافسة على بطولات الموسم الحالي محليا وقاريا.

Advertisements

وشدد باهبري على أهمية مباراة الإياب أمام فريق السد القطري، مبينا أنهم نجحوا في تحقيق نتيجة إيجابية «سنعمل على تكرار ذلك في لقاء الإياب القادم»، مستبعدا أن تكون الضغوطات لها تأثير على الفريق الهلالي، خصوصا في ظل الخبرة التي يمتلكها جميع اللاعبين «سنعمل بقوة على حصد الكأس الآسيوية والوصول للعالمية».

وأشار باهبري إلى أن فريقه يسير بثبات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «سنواصل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط من أجل الظفر بلقب الدوري، وتقديمه هدية لجماهير الزعيم الوفية».

واختتم النجم الهلالي تصريحه بقوله: «حاليا سأتواجد مع المنتخب السعودي في مهمة وطنية، وسنبذل الجهد الكبير من أجل تحقيق الانتصارات ورسم الفرحة على محيا الشارع الرياضي في المباراتين القادمتين أمام منتخبي سنغافورة وفلسطين، والتأكيد أن الكرة السعودية بألف خير».