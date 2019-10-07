«القوة الزرقاء» تدعم «المايسترو»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) شهدت عودة النجم الدولي لاعب خط وسط فريق الهلال «المايسترو» عبدالله عطيف سعادة كبيرة على محيا جماهيره، عندما شارك في الشوط الثاني خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق ضمن ختام الجولة السادسة من مباريات دوري كأس الأمير شهدت عودة النجم الدولي لاعب خط وسط فريق الهلال «المايسترو» عبدالله عطيف سعادة كبيرة على محيا جماهيره، عندما شارك في الشوط الثاني خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق ضمن ختام الجولة السادسة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت برباعية مقابل هدف، وكان في الفترة الماضية أجبر عطيف على عدم المشاركة مع الزعيم بسبب الإصابة التي تعرض لها، منعت الشارع الرياضي بشكل عام، والهلاليين على وجه التحديد من متابعة الاستمتاع الكروي الذي يقدمه «المايسترو» داخل المستطيل الأخضر. واستقبل مدرج «القوة الزرقاء» عند الدقيقة 78 الموهبة السعودية عبدالله عطيف، بتصفيق حار إثر عودته من جديد للمشاركة مع باقِي كتيبة «الزعيم»، متمنين مواصلة ظهوره وأن يكون «متصلا» بشكل دائم مع فريقه ليمتعهم بما يقدمه داخل الملعب، من أداء دفاعي وهجومي معا.



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