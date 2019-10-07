شكرا لقرائتكم خبر عن القنيان لـ«الخليج 365»: قرارات الحكام تسببت في هبوط هجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) okaz-

تحدث نائب رئيس نادي هجر سامي القنيان عن جاهزية الفريق لانطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية الذي يشارك فيه الفريق الهجراوي بعد هبوطه الموسم الماضي من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إذ أكد لـ«الخليج 365» أن الفريق يواصل تدريباته واستعداداته لدوري الثانية الذي سينطلق الأسبوع القادم، بعد أن أنهى الفريق معسكره الخارجي الذي أقيم في مصر تحت إشراف المدرب محمد العياري، وأن كافة الأمور تسير بالشكل الصحيح. وعن طموح وهدف الفريق في الفترة القادمة قال: «العمل على إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بشكل سريع من خلال تكاتف الجميع، ومضاعفة اللاعبين للجهود والسعي لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط». وتحدث القنيان عن سبب هبوط فريق هجر بعدما كان منافسا على الصعود قائلا: «الفريق تعرض بالتحديد في الدور الثاني إلى ظروف تسبب في تراجع نتائجه إضافة إلى أن القرارات التحكيمية قي بعض المباريات تسببت بتأثيرها على مسيرة الفريق وخسارة العديد من النقاط، خصوصاً أننا تفصلنا نقطة واحدة فقط عن الفريق الناجي من الهبوط لكن الحمد لله على كل حال ويجب علينا نسيان الماضي والتفكير في الإمام».

وأضاف القنيان قائلاً: «إن الجميع يتحمل هبوط الفريق لمصاف دوري الدرجة الثانية وبمشيئة الله نعد الجمهور الهجراوي بالتصحيح والعودة مجدداً لدوري الدرجة الأولى خصوصاً أننا نملك الإمكانيات في ذلك». وعن رحيل أغلب نجوم الفريق تحدث قائلاً: «الكل يعلم بأن دوري الدرجة الثانية لاتوجد فيه عقود احترافية مع اللاعبين، إذ إننا وقعنا عقودا داخلية مع بعض اللاعبين من أجل تمثيلهم للفريق في دوري الدرجة الثانية، وإن الفريق استطاع تقليص الديون بعد الدعم الكبير الذي تلقته الأندية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهيئة العامة للرياضة». وعن المبالغ المتبقية للفريق لدى إدارة نادي الاتحاد والتي تمثل حصة انتقال الثلاثي فيصل الخراع وأحمد الناظري ورياض البراهيم قال: «بصراحة لا أريد الحديث عن هذا الموضوع خصوصاً أن كامل ملفه لدى رئيس النادي حمد العريفي لكن في الحقيقة توجد مبالغ متبقية وننتظر إنهاءه بشكل رسمي بعد سدادهم للمبلغ كاملاً».

وطالب القنيان في ختام تصريحه: «أعضاء شرف النادي بدعم الفريق معنوياً من خلال حضورهم ومساندتهم للاعبين في مباريات دوري الثانية».