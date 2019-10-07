شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألفاً.. مكافأة انتصار لاعبي الحزم على العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) okaz-

وعدت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم، بالتضامن مع أعضاء شرف النادي، بصرف مبلغ لا يقل عن 70 ألف ريال مجموع مكافأة فوز الفريق على الاتحاد بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة السابقة (الـ6) لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهته، منح مدرب الفريق الأول بنادي الحزم لكرة القدم دانيال ايسايلا اللاعبين إجازة لمدة 4 أيام على أن تستأنف التمارين مغرب يوم الأربعاء القادم، على ملعب النادي بالرس.

من جهة أخرى، لبى ‏رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في نادي الحزم ولاعبو الفريق الكروي الأول دعوة عضو شرف النادي ناصر التركي بزيارته في منزله بجدة عقب نهاية مباراة الحزم والاتحاد التي انتهت بفوز الحزم بهدفين مقابل هدف.