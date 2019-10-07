شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا.. تقتحم التاريخ بأول ذهبية نسائية في التايكوندو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعداد/ أمل السعيد (الرياض) - للتواصل gmail.com

يوماً بعد آخر، تتلألأ النجمات السعوديات في سماء الرياضة العالمية بعد أن وجدن الفرصة لإثبات قدراتهن، وأرضاً صلبة تحتضن مواهبهن، ليضعن بصمة واضحة في تاريخ الرياضة السعودية بمختلف أنواعها. دنيا أبو طالب لاعبة التايكوندو التي دخلت تاريخ الرياضة السعودية كونها أول لاعبة تايكوندو في المنتخب السعودي تحقق ذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في الأردن 2015، فتحت قلبها لـ«الخليج 365» وتحدثت عن مسيرتها الرياضية وأهم ما حققته في مشوارها إلى الآن، كاشفة عن كواليس إصابتها التي لم تعقها عن تحقيق إنجاز غير مسبوق.

أبو طالب تطرقت للدعم الذي تجده النساء في مختلف المجالات، لاسيما الرياضية، مشيدة بالاهتمام الذي توليه الاتحادات لتكون مشاركتهن فعالة.. بجانب نقاط عدة نغوص في أغوارها عبر السطور التالية.

• بداية حدثينا أين كانت البداية مع التايكوندو؟

•• كانت بدايتي مع التايكوندو منذ أن كان عمري 8 سنوات في أحد النوادي الرياضية، وكنت أنا البنت الوحيدة.

• ما أهم مواصفات الفتاة الرياضية؟

•• الثقة بالنفس والقناعة والإصرار والشجاعة والقوة الجسدية.

• من أكثر من شجعك على احتراف رياضة التايكوندو؟

•• الوالد والوالدة حفظهما الله.

• ما الذي شدك للدخول في هذه الرياضة القتالية؟

•• بدايتي كانت منذ الصغر وعندما كبرت وتلقيت الدعم من الأهل والأصحاب نما في قلبي حب التايكوندو وشجعوني على الاستمرار.

• كيف تحافظين على لياقتك ووزنك؟

•• عن طريق الأكل الصحي والتمارين الرياضية المستمرة وعدم التوقف.

• لماذا اخترت التايكوندو بالذات؟

•• لأنها لعبة تجعلني أكثر ثقة بنفسي وأكثر شجاعة.

• ما الفرق بين الكاراتيه والتايكوندو والجودو؟

•• كلها رياضات للدفاع على النفس.

• ماهي الرياضات التي تمارسينها من باب الهواية وتقوية جسدك؟

•• رفع الأثقال والسباحة والركض.

• ما الذي يميزك عن اللاعبات الأخريات؟

•• كوني أول امرأة دخلت المنتخب السعودي وشاركت في بطولات دولية وعالمية وحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأندية في الأردن عام 2015.

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• من مثلك الأعلى رياضياً؟

•• مدربي الكابتن محمد النعماني.

• ماذا ينقصك كلاعبة رياضية؟

•• الاحتكاك أكثر والمعسكرات الخارجية.

• من الأكثر تأثيراً بالنسبة لك في مسيرتك الرياضية؟

•• أمي وأبي ومدربي الكابتن محمد النعماني.

• ما هي أولى البطولات التي شاركت بها خلال مسيرتك؟

•• بطولة العالم للأندية في الأردن وحصلت على الميدالية الذهبية.

• هل تعتقدين أن الألعاب الرياضية الفردية مظلومة ولم تأخذ حقها؟

•• نعم مظلومة مع شكري لصحيفتكم الموقرة التي خصصت صفحة للرياضة النسائية في السعودية والتي أغلبها لاعبات ألعاب فردية.

• وماذا عن الصعوبات التي واجهتك خلال مسيرتك الرياضية؟

•• عدم وجود نادٍ رياضي خاص برياضة التايكوندو للنساء ولم يكن هناك فرصة للمرأة السعودية بأن تشارك في البطولات الدولية.

• ما رسائلك للفتيات المقبلات على رياضة التايكوندو؟

•• تشجيعهن وألا يتراجعن مهما كان سواء بهزيمة أو إصابة لا سمح الله، باختصار اكتساح الصعوبات.

• ما أبرز موقف تعرضتِ له في بطولات أو مباريات أو تدريبات شاركتِ بها؟

•• عندما شاركت في بطولة العالم في الأردن وكنت مصابة بركبتي (تمزق غضروفي) وإصراري على الفوز بقدم واحدة وفعلت ذلك فعلاً وحققت المركز الأول.

•ماذا عن دعم وتشجيع مسؤولي الاتحاد لكم؟

•• أقدم شكري لهم لاهتمامهم بتطوير اللاعبات للرياضة عامة وخاصة التايكوندو.

• كلمة أخيرة لمن توجهينها؟

•• اشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لدعمه المرأة السعودية، وفتح عدة مجالات مختلفة لها، وأشكر الاتحاد السعودي للتايكوندو لدعمهم أيضاً القوي للمرأة وتشجيعها للتقدم مستقبلاً.