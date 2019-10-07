شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد السعودي للفروسية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) * تأسس في عام 1989. * تأسس في عام 1989. * يرأس الاتحاد الأمير عبدالله بن فهد. * عدد الفارسات المسجلات رسمياً في الاتحاد 235 فارسة. Advertisements * بطولتان رسميتان خاصتان بالنساء، وأكثر من 30 بطولة مشتركة. * عدد الميداليات التي حققتها السيدات: برونزية واحدة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2010 بسنغافورة. * إقبال كبير للمشاركة النسائية في البطولات المحلية والخارجية.



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