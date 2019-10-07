شكرا لقرائتكم خبر عن حياة رياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) دانية جميل دانية جميل لاعبة كورس فيت 1988 * المؤهل: ماجستير MBA * بدأت ممارسة الرياضة بشكل عام: فبراير 2013، رياضة الكروس فيت في أغسطس 2016. * البطولات التي شاركت بها: 1- Battle of the East, Kuwait - November 2018 2- Sandclash (first CrossFit competition is Saudi), Riyadh - February 2019 Advertisements * الوظيفة: مستشارة تمويل. * الطموح: الصعود بالرياضة النسائية في جميع الألعاب نحو العالمية. * البرنامج الغذائي والرياضي: التدريب مع مدرب (remotely) 6 أيام في الأسبوع ما بين ساعة وساعة ونصف. * النوم بمعدل 7 ساعات في اليوم تقريباً. * الإنجازات: تخصيص استديو لتدريب عدد من الـ (clients). شاركت في أول بطولة كروس فيت تقام في المملكة معترف بها من منظمة الكروس فيت العالمية، وحققت المركز (11) على مستوى المملكة.



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