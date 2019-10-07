شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : "لاعيبة الزمالك اتنفخوا لما راحوا المنتخب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على تعادل فريقه أمام نادي مصر بنتيجة 1 – 1 على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لبرنامج الزمالك اليوم إن هناك بعض اللاعبين أصابهم الغرور بعد الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى موضحا أن سبب غياب طارق حامد عن مباراة نادى مصر خوفا من حصوله على الإنذرات.

أضاف رئيس الزمالك :" هذا هو ميتشو العبقري الذى قمتم باختياره، هو الراجل هينزل يجيب هدف لكن مهمته هى خلق الفرص لكن خطأ الصربى ميتشو انه بص لمباراة الأهلى ".