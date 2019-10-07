شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : ميتشو قد فايلر 100 مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض أقوى فنيا من السويسرى فايلر مدرب الأهلى.
أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لبرنامج الزمالك اليوم " ميتشو قد فايلر 100 مرة"موضحا أنه عندما كان يقوم بتغير المدربين كان يؤدى ذلك إلى إنزعاج البعض.
تابع رئيس الزمالك :" أنا قرفان قولت لميتشو انسى ماتش الأهلي خطأ وهيتحاسب عليه، قولتله انا وأمير العب بالتشكيلة الأساسية ده ماتش ب3 نقاط ، قالي انا متحمل مسؤولية التشكيل
تعادل الزمالك أمام نادي مصر بنتيجة 1 – 1 على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : ميتشو قد فايلر 100 مرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.