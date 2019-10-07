شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : ميتشو قد فايلر 100 مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض أقوى فنيا من السويسرى فايلر مدرب الأهلى.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لبرنامج الزمالك اليوم " ميتشو قد فايلر 100 مرة"موضحا أنه عندما كان يقوم بتغير المدربين كان يؤدى ذلك إلى إنزعاج البعض.

تابع رئيس الزمالك :" أنا قرفان قولت لميتشو انسى ماتش الأهلي خطأ وهيتحاسب عليه، قولتله انا وأمير العب بالتشكيلة الأساسية ده ماتش ب3 نقاط ، قالي انا متحمل مسؤولية التشكيل

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تعادل الزمالك أمام نادي مصر بنتيجة 1 – 1 على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.