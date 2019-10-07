شكرا لقرائتكم طارق يحيى ينتقد ميتشو لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق القرار الذى اتخذه الصربى "ميتشو" المدير الفنى للأبيض بإراحة محمود علاء والتونسى فرجانى ساسى فى مباراة نادي مصر من أجل لقاء الأهلى القادم فى الجولة الرابعة من الدورى. قال يحيى خلال استضافته فى برنامج الزمالك اليوم :" خطأ كبير ارتكبه ميتشو بإراحة علاء وساسي بسبب الأهلى". تابع المدير الفنى الأسبق للزمالك :" التعادل مع الأهلي إذا حدث سيكون نتيجة طبيعية على عكس التعادل مع نادي مصر". Advertisements وتعادل الزمالك 1 – 1 مع نادى مصر فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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