شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : "قرفان" وميتشو هيتحاسب بسبب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يشعر "بالقرف" بعد تعادل فريقه أمام نادي مصر فى الجولة الثالثة من الدورى.

أضاف رئيس الزمالك :" أنا قرفان قولت لميتشو انسى ماتش الأهلي خطأ وهيتحاسب عليه، قولتله انا وأمير العب بالتشكيلة الأساسية ده ماتش ب3 نقاط ، قالي انا متحمل مسؤولية التشكيل".

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، أنه ينوي فرض عقوبات على الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نيته إتخاذ قرارات حاسمة.

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وتابع رئيس الزمالك: "ميتشو لن يرحل، المدرب باقي حتى نهاية الموسم وكذلك مساعديه الأجانب، ولكن قد يتم إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني وفي أضيق الحدود".

تعادل الزمالك أمام نادي مصر بنتيجة 1 – 1 على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.