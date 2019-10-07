شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : "قرفان" وميتشو هيتحاسب بسبب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يشعر "بالقرف" بعد تعادل فريقه أمام نادي مصر فى الجولة الثالثة من الدورى.
أضاف رئيس الزمالك :" أنا قرفان قولت لميتشو انسى ماتش الأهلي خطأ وهيتحاسب عليه، قولتله انا وأمير العب بالتشكيلة الأساسية ده ماتش ب3 نقاط ، قالي انا متحمل مسؤولية التشكيل".
وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، أنه ينوي فرض عقوبات على الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نيته إتخاذ قرارات حاسمة.
وتابع رئيس الزمالك: "ميتشو لن يرحل، المدرب باقي حتى نهاية الموسم وكذلك مساعديه الأجانب، ولكن قد يتم إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني وفي أضيق الحدود".
تعادل الزمالك أمام نادي مصر بنتيجة 1 – 1 على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
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