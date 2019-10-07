عجمان يهزم الوصل في «ملحمة» المركز الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

كتب عجمان تاريخاً جديداً في مشاركته في دوري الخليج العربي، بعدما تمكن من الوصول إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد فوزه الثمين على الوصل بهدف دون مقابل، ليرفع غلته إلى 7 نقاط من أصل 9 ممكنة، ويسجل أفضل بداية منذ مشاركته في «المحترفين».

وحافظ «البرتقالي» على سجله خالياً من الخسارة للأسبوع الثالث على التوالي هذا الموسم، وللمباراة الخامسة على التوالي (منها مباراتان في الموسم الماضي)، حيث تعود الخسارة الأخيرة إلى كتيبة المدرب المصري أيمن الرمادي إلى المرحلة ال 24 حين سقط أمام الوحدة 1-3.

وجاء احتلال عجمان المركز الثالث أقرب إلى «ملحمة» بعدما لعب الفريق أكثر من 80 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب محمد الشحي في الدقيقة ال 13 من زمن المباراة بعد تدخل عنيف على لاعب الوصل فابيو ليما.

ولم يرفع «البرتقالي» الراية البيضاء على الرغم من النقص العددي، بل تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من تسديدة من خارج المربع للاعبه الجديد الغامبي أبوبكر تراولي الذي تعاقد معه النادي قبل ساعات من إغلاق باب القيد الصيفي.

وحمل الفوز الرقم 40 للمدرب المصري أيمن الرمادي في تاريخ وجوده مدرباً في دورينا، مع أكثر من فريق سواء في زمن الهواية أو المحترفين، كما كتب تاريخاً جديداً في رحلته مع الفريق البرتقالي للموسم الثالث على التوالي، حيث حقق فوزه التاسع عشر مع عجمان في 51 مباراة تولى بها قيادة الفريق الذي كان قد نجح في إعادته إلى عالم الأضواء.

وتمكن عجمان من إنهاء المباراة بشباك نظيفة «كلين شيت»، ليصل إلى 12 مباراة لم تهتز بها شباك «البرتقالي» في 51 مباراة مع الرمادي.