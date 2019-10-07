«الأبيض» يواصل استعداداته لمباراة إندونيسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني استدعاء عادل الحوسني حارس مرمى فريق الشارقة ليكون بديلاً للحارس المصاب محمد الشامسي، وذلك قبل 3 أيام من مواجهة منتخب إندونيسيا في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وكان الجهاز قد قرر استبعاد الشامسي حارس الوحدة، وخلفان مبارك لاعب الجزيرة، وحسن المحرمي لاعب بني ياس؛ بسبب الإصابة.

ويسعى المدير الفني الهولندي فان مارفيك في الأيام الأولى من المعسكر الإعدادي إلى التأكد من جاهزية كافة اللاعبين الفنية والبدنية، قبل البدء في تحضير العناصر الأساسية التي سيزج بها في مواجهة يوم الخميس المقبل.

ويعول المدير الفني في القائمة على قائمة تضم خليطاً من أصحاب الخبرة والوجوه الواعدة، التي قد يكون لها حصة الأسد من الثقة لدى الكادر الفني الذي يسعى إلى تجهيز الجيل الجديد الذي سيتولى تمثيل الأبيض.

وسيكون الاعتماد الكبير في لقاء الخميس على خبرة الحارس الأمين خالد عيسى، بينما سيتولى علي مبخوت قيادة خط الهجوم بحثاً عن التسجيل وتكملة ما بدأ في كوالالمبور حين سجل ثنائية في مستهل رحلة منتخبنا في التصفيات القارية.

ويشعر الكادر التدريبي ببعض الأريحية الفنية، خاصة مع دخول عمر عبدالرحمن التدريجي في مباريات الجزيرة محلياً، مما أسهم في رفع جاهزية اللاعب الذي سيسترد موقعه في التشكيل الأساسي، متى ما وصل إلى الفورمة التي تساعده على خوض 90 دقيقة.

وسيكون على المدير الفني مارفيك من خلال الحصص التدريبية الأخيرة، اعتماد هوية الرباعي الدفاعي الذي سيزج به في هذه المباراة، في ظل الإصابات التي عانى منها لاعبو الدفاع في التجمعات الأخيرة، حيث زج مارفيك بكل من خليفة الحمادي ومحمد العطاس في محور الدفاع، ومعهما وليد عباس يساراً، ومحمد برغش يميناً.