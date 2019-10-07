عبدالله الحثبور: نصر الثمانينات حب وجمهور وإنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الحوار: أحمد مصطفى

القطب النصراوي عبدالله الحثبور هو أحد أبرز الداعمين والمحبين لقلعة العميد، ولم يفارق النادي قلبه وعقله على الرغم من ابتعاده عن الشأن الرياضي وانشغاله بأعماله الخاصة، حيث كانت بدايته معه مشجعاً عادياً، ثم تولى في مرحلة تالية دور إداري الفريق، ثم ارتقى للإشراف على كل شؤون الفريق، ثم انضم إلى عضوية مجلس إدارة النادي، وخلال مشواره الحافل مع الأزرق واتحاد كرة السلة عاصر الكثير من الأحداث والإنجازات، وهو ما جعله شاهداً على متغيرات رياضة الإمارات ما بين مرحلتي الهواية والاحتراف، فكان جديراً بحوار «بين جيلين» على صفحات «الخليج الرياضي»، حيث تحدث عن ذكرياته مع النصر، وكيف يراه الآن، كما توقف عند أهم المتغيرات التي لحقت بالكرة الإماراتية بعد أن لبست ثوب الاحتراف.

وأكد الحثبور في حواره أن أكثر ما تعاني منه رياضة الإمارات هو غياب الرقابة والمحاسبة من أجل تصحيح الأوضاع والخروج بالنتائج الإيجابية وتحقيق الإنجازات، كما أشار القطب النصراوي إلى أن أزمة نادي النصر ليست في إدارته التي تجتهد لانتشاله من واقعه، لكنه يعاني من تغيير القناعات والخيارات الفنية واستشهد بمشكلة فاندرلي، وكيف ألقت بظلال حزينة على الفريق، وجعلته يغيب عن المنافسة.وتحدث الحثبور عن منتخب الإمارات، حيث أكد أن الأبيض أمامه فرصه كبيرة من أجل التأهل للمونديال، لكن يجب أن يغير الهولندي فان مارفيك هويّة المنتخب بإتاحة الفرصة لوجوه جديدة حتى يتمكن من إحداث الفارق مع الأبيض، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

* بدأنا من محطة العميد بسؤاله عن سر ابتعاد النصر عن منصات التتويج من وجهة نظره؟ فقال:

- المقارنة بين الثمانينات والحال الآن ستظلم الجيل الحالي كثيراً، لأن الإنجازات كانت أكثر والتلاحم بين النادي وإدارته كان أكثر مما هو الآن، والذي لاحظته أن الاجتهادات مستمرة في سبيل تحقيق الألقاب، لكن لا يصادفها النجاح، وأرى «مثلاً» أن الأزمة التي حدثت بسبب قيد اللاعب فاندرلي قبل عامين كشفت قصوراً في الإدارة، لأنها خلفت تأثيراً سلبياً كبيراً في الفريق ولاعبيه، حيث لم يتعامل الإخوة وقتها بالحرفية المطلوبة، وأصروا على موقفهم، وهو ما جعل الأمور تتعقد أكثر، وزادت المشاكل حيث تعرض اللاعب للإيقاف وبعدها للإصابة، ولم يستفد النادي منه، ومن هناك كانت بداية الوضع السيئ، وكل ذلك لا ينفي أن لدى النادي لاعبين رائعين ومميزين، سواء من المواطنين أو الأجانب، لكن للأسف المعادلة ما زالت لا تحقق النجاح المنشود.

* وما السبيل لعودة العميد إلى سابق مجده؟

- سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر لم يقصر مع النادي، ويسخر كافة الإمكانات من أجل نجاح النادي وتفوقه، ولكن ربما تكون اختيارات اللاعبين غير موفقة في بعض الأوقات، والفريق بحاجة إلى تضافر كل الجهود حتى يعود أقوى مما كان عليه.

* وما الذكريات العالقة في ذاكرتك من الفترة التي عملت فيها بنادي النصر؟

- نادي النصر له ذكريات كثيرة وجميلة في حياتي، وكان ولا يزال بيتي الأول، وأتمنى أن يعود سريعاً إلى منصات التتويج، وأتذكر دائماً الفترة التي تواجدت فيها بالنادي إدارياً ومشرفاً للفريق الأول، وكيف كان وضع النادي ووضع كافة الأندية حينها، حيث كان هناك ترابط كبير بين الجميع وتواصل مستمر، وكنا نذهب للنادي بصحبة الأصدقاء ونتواصل مع الجماهير.

وفي الوقت الحالي تغير الحال كثيراً بسبب التطورات التي شهدها المجتمع بوجه عام، ودعني أؤكد أن الماضي كان أجمل وأفضل، إذ كان هناك تواصل وود بين الجميع، حيث كانت تتواجد الجماهير لحضور تدريبات النادي، وكانت الأبواب مفتوحة للجميع، وهذا الأمر في كل الأندية، وليس النصر فقط، لكن الآن تغير الحال على كل الصعد، ولم يعد مثلما كان.

* من نجوم زمانك في كرة القدم؟ ومن يلفت انتباهك من نجوم الجيل الحالي؟

-أولاً دعني أقل: إن الجيل القديم أكثر التزاماً من الجيل الحالي، وكان التدريب ووقته أمر مقدس بالنسبة للجميع، والغياب عنه يكون لظرف قهري خارج عن الإرادة، بعكس الحال الآن، حيث تغيرت الأمور بسبب المادة والرفاهية التي يعيشها اللاعبون، حيث يأتي اللاعب الآن بسيارة فارهة يباهي بها أمام زملائه، ويكفي أن الحال زمان كان فيه مشهد الباص الذي يقل اللاعبين في أغلب الأوقات، كما أن إدارات الأندية في السابق كانت لها مكانتها أكثر من الوقت الحالي، وهو أمر لا ينقص من قيمة ومكانة أحد في الوقت الحالي، لكن الدور كان مختلفاً، فبعض الإدارات لا تسيطر على اللاعبين كما يجب، وهذه من أهم أسباب ضياع الفرق، ونجوم الماضي في مرحلة الهواية كانوا مختلفين تماماً، ربما لأنني عاصرتهم كثيراً، وجلست معهم، وكنا قريبين على عكس الوقت الحالي بسبب الابتعاد، وأذكر بالخير نجوماً مثل عدنان الطلياني، وفهد خميس، ومبارك غانم، وخالد إسماعيل، وعبد الرحمن محمد، وغيرهم من جيل مونديال 90، فالقائمة تزخر بالأسماء الكبيرة اللامعة، أما في الوقت الحالي، فالأفضل والأميز بينهم عمر عبد الرحمن (عموري)، وعلي مبخوت وأحمد خليل، ومن النصر هناك جاسم يعقوب، وراشد عمر.

* ما الذي كسبناه من الاحتراف في تقديرك؟

حتى الآن لا نزال في مرحلة تجربة الاحتراف، وقد عاشرت الفترة السابقة قبل الاحتراف، وبالتأكيد هناك اختلاف كبير في الوقت الحالي عنها، ولكن لا يزال أمامنا مشوار طويل حتى نحقق أفضل ناتج للمنظومة الاحترافية، وفي الماضي كان هناك دوري للمواطنين من دون أجانب، والآن تواجد الأجانب وتغير كل شيء، وهو أمر طبيعي في الكرة العالمية، وليس الكرة الإماراتية فقط، ولكن يجب علينا أن نعمل حتى نصل إلى أفضل السبل لإدارة دورينا، وفي الوقت الحالي أسعار اللاعبين مبالغ فيها بدرجة كبيرة، والبعض يحصل على أرقام فلكية، وهذا أمر غير طبيعي، وينعكس على المسابقة بالسلب، كما يؤدي إلى احتكار من قبل البعض، وأعتقد أن فتح الباب أمام تسجيل 3 من المقيمين وأصحاب الفئات فرصة إيجابية لخفض الأسعار وتقليص النفقات، وما أطمح إليه أيضاً أن يفتح المجال للحارس الأجنبي، وكذلك الحكم الأجنبي مثلما يحدث في المباريات المهمة والحساسة في الدوري السعودي.

* من ترشح للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم؟

المنافسة قوية على اللقب هذا الموسم، وهناك فرق تسعى لتأكيد نفسها، وأرشح الشارقة بطل النسخة الماضية، وشباب الأهلي العائد بقوة للمنافسة على لقب الموسم، وكذلك الجزيرة صاحب الإمكانات الكبيرة بعد أن عزز صفوفه بأفضل نخبة من المواطنين بجانب الأجانب.

* كيف ترى رياضة الإمارات في الوقت الحالي؟ وما الذي تعانيه؟

- رياضة الإمارات في الوقت الحالي بحاجة إلى مزيد من المحاسبة ومن الدعم أيضاً من أجل النهوض بها وتحقيق الألقاب والإنجازات، وخاصة أن الدولة مليئة بمن لديهم الخبرات والطاقة الإيجابية من أجل تحقيق ذلك خصوصاً من الشباب، فقط يجب إعطاؤهم الفرصة لتحقيق ذلك، لأن الوجوه لم تتغير منذ أمد بعيد، وعلينا أن نغير من الأسماء الموجودة حالياً، والتي لم تحقق الهدف المطلوب برقي رياضة الإمارات وتطورها.

وأضاف: لدينا طاقات شابة كثيرة يجب أن نستفيد منها وأن تأخذ دورها، وأن يكون ذلك بداية في الاتحادات، ومن ثم الجهات المسؤولة عن الرياضة في وقت لاحق، إضافة إلى ذلك لا بد من تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، والتأكيد على الرقابة والمحاسبة أولاً بأول، ليكون التمثيل الدولي بأفضل اللاعبين والمنتخبات، وألحظ في هيئة الرياضة الآن وعوداً من الأمين العام سعيد عبد الغفار بالمحاسبة الدورية والفورية، والمهمة صعبة، لكن من دونها سنظل في أماكننا، ولن نحقق أي طموح.

* برأيك هل الانتخابات هي الأفضل أم التعيين في الاتحادات الرياضية؟

- الانتخابات أمر مفروض على الأندية، من قبل هيئة الرياضة، ولكن لا بد لمن يشارك فيها أن تكون له تجربة وخبرة رياضية من أجل تقديم وتحقيق الهدف المطلوب، وهناك الكثيرون ممن كانوا في اتحادات مختلفة وتنقلوا بينها، فهل يعقل أن يكون شخص واحد لديه الخبرة في أكثر من لعبة؟ كما أنه من الأفضل أن يكون رئيس الاتحاد ذا شخصية قوية قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، وكذلك دعم الاتحاد مادياً، لأن الدعم القادم من هيئة الرياضة بالتأكيد لن يكفي، ولذا لا بد أن يكون هناك مصدر آخر لدعم هذه الاتحادات من أجل كشف المزيد من المواهب والصرف عليها لتحقيق الإنجازات.

* وما رأيك في سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة الإعلامية حالياً؟

- وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل أصبح لها كلمة ودور كبير في المشهد الرياضي، ويكفي أن أخبار الأندية أصبحت تصدر على حسابات «تويتر وفيس بوك»، قبل أن تتابعها الصحف، والحال تغير كثيراً ليس للصحف الورقية فقط، بل للتلفزيون أيضاً، حيث أصبحت هناك قنوات على «يوتيوب» يمكن من خلالها تقديم برامج، وبذلك تغير الوضع تماماً عن الماضي.

* وهل جعل ذلك اللاعبين أكثر قرباً من الجماهير؟

- بالتأكيد، فالتواصل أصبح أسهل وأسرع، على الرغم من كونه عالماً افتراضياً وليس واقعياً حميمياً مثل الماضي، كما أنه من خلاله يسمع اللاعبون أصوات الجماهير بشكل فوري، ويتواصلون معهم في أي وقت.

* وهل أصبح التشجيع افتراضياً كذلك؟

- نعم يبدو ذلك، في ظل غياب الجماهير عن الملاعب أصبح التشجيع افتراضياً، وهناك أسباب عدة لذلك، أبرزها عدم وجود الترابط مثلما كان في الماضي، وعدم السماح لهم بالتواجد في التدريبات، مثلما يحدث في الدوريات الأوروبية والعديد من الأندية العربية، حيث تخصص لهم الأندية أوقاتاً من أجل الحضور، وتكون بمقابل مادي مثل المباريات.

* بصفتك رجل اقتصاد، ما الذي يجب على الأندية فعله حتى تجذب المشجعين؟

- على الأندية أن تطلق برامج للمشجعين وتسمح لهم بالتواجد مع الفريق ولو في أوقات محددة، وكذلك التركيز على جماهير الجاليات، حيث تزخر الدولة بالسياح من مختلف جنسيات العالم، وهم فئة مميزة يجب الاستفادة منهم من أجل الترويج لدورينا، وأنصح باستثمار المواهب العربية التي لها جالية كبيرة في الإمارات، مثلما كان يحدث في السابق حين كان يتواجد أحد اللاعبين المصريين أو السودانيين، إذ كانت الجماهير تتواجد بقوة في المدرجات لمؤازرة نجمها، والفريق الذي يلعب له، كما يجب على الأندية أيضاً أن تزيد من خدماتها، وأن تتيح دخول الماء والطعام حتى لا يشكو المشجع من غياب أي شيء تكتمل به متعة الحضور.

* أخيراً كيف ترى حظوظ منتخب الإمارات مع الهولندي فان مارفيك؟

- أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني أياً كان مدربه، وأعتقد أن مارفيك بخبرته الكبيرة قادر على تطوير منتخب الإمارات، ولكن عليه أن يعيد تشكيلة المنتخب من جديد، ويغير نصف القائمة، ويستبدلها بها وجوهاً شابة جديدة، وأعتقد أنه شرع في ذلك بالفعل، لقد غبنا كثيراً عن المونديال، ولا تزال الفرصة متاحة أمامنا، ولكن علينا العمل بكل قوة وتلاشي أحظاء الفترة الماضية.

وأضاف: أتوقع لمنتخب الإمارات التوفيق والتأهل من خلال المرحلة الأولى للتصفيات، ولكن المرحلة الثانية ستكون هي الأصعب وهي المحك الحقيقي لإمكانات «الأبيض».



مسيرة حافلة ما بين النصر والسلة

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بدأ القطب النصراوي عبد الله الحثبور مشواره في نادي النصر كمشجع عادي في منتصف السبعينات، وكان مراقبا دائما للنادي وأحداثه سواء من خلال تواجده بشكل مستمر أو من خلال زملائه من اللاعبين. عقب ذلك تولى قطاع الناشئين وعمل كإداري في المراحل السنية ثم الفريق الأول، وكان ذلك في فترة الثمانينات، إلى أن تواجد في مجلس إدارة النادي حينما كان الشيخ أحمد بن سعيد رئيساً لمجلس الإدارة.

ولفترة 25 عاماً تواجد الحثبور مديراً مالياً لنادي النصر، ومشرفاً على الفريق الأول حتى عام 2008.

وإلى جانب العلاقة الوطيدة بالنصر، تواجد في عضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة وعمل كمدير مالي للاتحاد لمدة 16 عاماً.



إلى متى الغياب الأولمبي؟



أكد الحثبور أن حصول الشيخ أحمد بن حشر والشيخ سعيد بن مكتوم على ذهبية أولمبياد أثينا في 2004 كان من أهم الأحداث التي أسعدته في الجانب الرياضي، متمنيا أن يتكرر المشهد في أولمبياد طوكيو 2020، لأن الميداليات الأولمبية هي الدليل الأكيد على التفوق الرياضي، وتساءل عن مشروعات إعداد الأبطال الأولمبيين ولماذا لم تفرز أبطالاً منذ تحقيق تلك الميدالية.

إلغاء التشفير قرار تاريخي

أشاد عبد الله الحثبور بالقرار التاريخي لصاحب السمو رئيس الدولة بإلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي، مؤكدا انه كان يتمنى صدور هذا القرار، حتى يتمكن الجميع من متابعة مباريات الدوري من أي مكان في العالم خاصة لأبناء الإمارات المتواجدين في الخارج، مؤكدا ان تجربة الدوري السعودي في هذا الشأن فتحت الباب أمام الترويج له.



العنبري جدير بالثقة



أكد القطب النصراوي عبد الله الحثبور أن تجربة العنبري جديرة بالثقة وأعطى أملاً ودفعة كبيرة للمدرب الوطني، وهو ليس بغريب على نادي الشارقة وكان له مشوار طويل وحافل مع المراحل السنية، وأبارك له على المجهود الكبير الذي يقدمه مع الفريق وأتمنى له التوفيق في مهمة الدفاع عن لقب العام الماضي.