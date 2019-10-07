شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الثـاني للبطـائـح والحصـن.. والأول لدبـا الفـجيـرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: لي البيتي

تواصلت الإثارة في الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور ال16 لبطولة كأس رئيس الدولة، وقد شهدت الجولة تألق دبا الحصن والبطائح وحققا فوزهما الثاني، الأول على التعاون، بينما فاز الثاني على ضيفه الإمارات، فيما حقق دبا الفجيرة فوزه الأول وكان على حساب العروبة، وخسر مسافي للمرة الثانية أمام العربي، بينما فاز مصفوت على الذيد بهدف، وقد غاب الحمرية عن الجولة بسبب البرمجة، وسيظهر في الجولة القادمة أمام الإمارات على ملعب الأخير. وشهدت الجولة 17 هدفاً بزيادة هدف واحد عن الجولة الماضية، ويعتلي رافائيل مهاجم دبا الحصن وأليكساندر مهاجم البطائح لائحة الهدافين بثلاثة أهداف، ولم تعرف الجولة أي حالة طرد، لكنها عرفت عدداً غزيراً من البطاقات الصفراوات وصل إلى 24 بطاقة.

في المجموعة الأولى، نجح دبا الحصن في تحقيق فوزه الثاني، وقد كان على التعاون بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة فرض فيها مهاجم الحصن رافائيل سانتياغو نفسه بتسجيله «هاتريك»، بينما سجل هدفي التعاون اللاعب أحمد البجيري، ويُعتبر فوز فريق المدرب سليمان البلوشي متوقعاً إلى حد كبير عطفاً على الفوارق الفنية بين الفريقين، فالحصن يمتلك خبرة أكبر، كما أنه أصبح متمرساً في هذه البطولة، بعد تألقه فيها في الموسم الماضي، ونجاحه في تصدر مجموعته والتأهل إلى دور ال16.

وبالمقابل فإن خسارة التعاون أبعدته من حسابات الصعود؛ لأنه توقف عند نقطة واحدة، وكان قد حصل عليها من تعادله في الجولة الأولى أمام مصفوت، ولكن بشكل عام قدم الفريق مباراة قوية وكان نداً حقيقياً للحصن، ولم يخسر إلا في الدقائق الأخيرة، ويمكن بمزيد من العمل أن يظهر التعاون بشكل جيد في الدوري.

الفوز الأول

وفي مباراة ثانية تذوق مصفوت طعم الفوز الأول بانتصاره على الذيد بهدف غالٍ سجله ياسين عبيد في الوقت بدل الضائع من المباراة، وكان الفريق قد تعادل في المباراة السابقة مع التعاون ليرتفع رصيد مصفوت إلى 4 نقاط، وقد منحت نتائج فريق المدرب عبد الغني نوح انطباعاً لمحبيه بأنه مختلف تماماً عن الموسم الماضي، وقد أرسل الفريق بهذه النتائج رسالة إلى منافسيه بأنه لن يكون لقمة سائغة هذا الموسم.

ودخل دبا الفجيرة إلى أجواء المنافسة بفوزه على العروبة بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة تألق فيها كلاوديو لوسيانو بتسجيله هدفين، بينما سجل فينيكوس سيلفا، مهاجم دبا الحصن السابق، هدفاً ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، وهو فوز له أبعاده المعنوية، وله أيضاً حساباته بمعيار المنافسة على الصعود إلى دور ال16.

وأكد فريق المدرب محمد الخديم أن خسارته في المباراة السابقة أمام دبا الحصن لم تكن سوى عثرة، وأنه لن يعتمد فقط على اسمه كمرشح أول للصعود، وإنما سيقاتل من أجل تحقيق ذلك إذا كان على مستوى تمهيدي كأس رئيس الدولة، أو إذا كان في بطولة الدوري والتي يتعامل معها النواخذة باعتبار أنها الجسر الذي سيعبر به من جديد إلى دوري المحترفين.

أما العروبة فيجب أن يراجع حساباته قبل انطلاق دوري الأولى؛ لأن مباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة ورغم أنها لا تعتبر مقياساً نهائياً للحكم على الأندية، إلا أنها تعطي مؤشرات لمستويات الفرق، كما أنها تُسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وتمنحهم الثقة، وإذا استمر العروبة بنفس الأداء فإنه سيعاني دون شك في دوري الأولى.

صناعة الحدث

وفي المجموعة الثانية، واصل البطائح صناعة الحدث، فبعد أن فاز في الجولة الأولى على الحمرية نجح في هذه الجولة في الانتصار على مرشح قوي آخر وهو فريق الإمارات بهدفين نظيفين سجلهما أليكساندر ميدريوس، وهي بداية استثنائية للفريق الذي يعتبر حديث عهد بمنافسات الهواة، ولكن ورغم أن هذه البداية غير متوقعة بالحسابات المسبقة إلا أن المتابع لفترة إعداد الفريق ومباراته الودية يعرف تماماً أن هذا الفريق منظم، وتم إعداده بأفضل صورة، كما أنه يضم عناصر مميزة، ويبدو هذا الفريق مرشحاً للظهور بشكل جيد في دوري الأولى، خصوصاً أن الجاهزية الفنية تحتاج إلى جرعات من الثقة، وهو الأمر الذي تحقق من خلال النتائج الباهرة في تمهيدي الكأس، والمهم فقط هو ألّا يصاب فريق المدرب طارق السيد بالغرور ويحاول أن يبقى على أرض الواقع باللعب بصورة واقعية حتى يمضي في الطريق الصحيح، وأن يعرف أيضاً أن مستوى المنافسة في مباريات دوري الهواة سيكون أقوى ويحتاج إلى نفس طويل. وبالمقابل تعتبر خسارة الإمارات جرس إنذار للمدرب عيد باروت، خصوصاً أنه أحد المرشحين للصعود باعتبار أنه فريق هابط من دوري المحترفين، وأي فريق هابط من المحترفين يعتبر مرشحاً بشكل تلقائي للمنافسة على الصعود.

ولم تكن خسارة مسافي أمام العربي بأربعة أهداف مقابل هدفين مفاجئة، رغم أنها الخسارة الثانية، فالفريق أعلن عدم جاهزيته، وأكد المدرب بوفود أنه يتعامل مع البطولة باعتبار أنها جزء من الإعداد، ولكن يجب أن ينتبه المدرب للمشاكل الدفاعية، خصوصاً أن الفريق تلقى 7 أهدف في مباراتين وهو عدد كبير.

وبالمقابل نجح العربي في تحقيق بداية قوية، حيث كان يخوض مباراته الأولى باعتبار أنه كان في الراحة في الجولة الأولى حسب البرمجة، وسجل أهدافه الأربعة لاعبون مختلفون وهذا يعني أن الفريق يمتلك خيارات متنوعة في التسجيل، وهذا أمر إيجابي، وسيلعب الفريق في الجولة القادمة أمام البطائح المنتشي.

ترتيب الفرق

يتصدر دبا الحصن ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي مصفوت في المركز الثاني برصد 4 نقاط، ودبا الفجيرة ثالثاً برصيد 3 نقاط، والذيد في المركز الرابع برصد 3 نقاط، والتعاون خامساً بنقطة واحدة، ويتذيل العروبة المجموعة دون أي نقاط.

أما المجموعة الثانية فيتصدرها البطائح برصيد 6 نقاط، ويأتي العربي ثانياً برصيد 3 نقاط، والإمارات ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويأتي الحمرية في المركز الرابع دون رصيد، ويتذيل مسافي ترتيب المجموعة دون نقاط.

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بوفود:مباريات الكأس إعداد للدوري

أكد إبراهيم بوفود، مدرب مسافي، أن خسارة الفريق أمام العربي ورغم أنها الخسارة الثانية للفريق، إلا أنها غير مؤثرة، لأنه يتعامل مع البطولة باعتبار أنها إعداد لدوري الأولى، وبالتالي لا تهمه النتائج كثيراً بقدر ما يهمه معرفة نقاط الضعف وتحديد أوجه القصور والسلبيات حتى يتم تلافيها.

وقال بوفود: المباراة كانت جيدة من الطرفين، وقد أدى مسافي مباراة مرضية ويبدو لي أنه يتطور من مباراة إلى أخرى وفي رأيي يحتاج الفريق إلى أكبر عدد من المباريات حتى يصل اللاعبون إلى الانسجام المطلوب،وقد لعبنا أمام فريق منظم وهو العربي ويملك عناصر جيدة وأؤكد أنه من خلال جهوزية أغلب الأندية فإن دوري الأولى سيكون ساخناً ومثيراً هذا الموسم.

خليفة راشد: غيرنا جلد فريقنا

وصف خليفة راشد الملاح، عضو مجلس إدارة العروبة، ورئيس اللجنة الفنية خسائر الفريق بالعادية قائلاً: وضعية فريق العروبة مختلفة تماماً، ومن يعرف هذه الوضعية سيجد لنا العذر لأن لدينا فريقاً جديداً بالكامل، فقد قمنا بتغيير جلد الفريق ولا يوجد سوى لاعبين فقط من اللاعبين الذين كانوا يشاركون في الموسم الماضي، لذلك يحتاج الفريق إلى وقت من أجل الانسجام ونحن غير متشائمين، وغير متخوفين، ونرى أن العروبة وبنهاية مباريات الكأس، سيصل إلى مرحلة جيدة من الإعداد وسيظهر بمظهر جيد في الدوري.

مباريات الجولة الثالثة

تنطلق الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل وتقام ثلاث مباريات في المجموعة الأولى حيث يستضيف دبا الحصن فريق العروبة، ويلعب مصفوت في ضيافة دبا الفجيرة، ويستضيف التعاون فريق الذيد، فيما تستكمل الجولة يوم السبت بمباراتين في المجموعة الثانية حيث تبرز مباراة الإمارات والحمرية في ملعب الإمارات، وهناك مباراة لا تقل اهمية بين العربي والبطائح، بينما سيكون مسافي في الراحة.

العروبة يضم عبدالله تراوري

أعلن نادي العروبة عن تعاقده مع المدافع عبدالله أحمد سالم الملقب «تراوري» في صفقة انتقال حر ليدافع اللاعب عن ألوان الفريق في الموسم الجديد.

ويعتبر عبدالله تراوري (36 عاماً) من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة، فقد سبق أن لعب لأندية شباب الأهلي والوحدة والشارقة واتحاد كلباء، وسيكون إضافة لخط دفاع العروبة الذي فقد عناصر مهمة على غرار علي ربيع ومحمد المعيني.