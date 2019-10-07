أياكس يعزز صدارته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز فريق أياكس أمستردام موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه أدو دين هاج 2 - صفر في المرحلة التاسعة للمسابقة.وتقدم المهاجم المخضرم كلاس يان هونتلار بهدف لأياكس في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دافيد ناريس الهدف الثاني في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد أياكس في الصدارة إلى 23 نقطة وتوقف رصيد أدو دين هاج عند ست نقاط في المركز الثالث من القاع.

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