3 نقاط هدية لـ «ليفربول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطى ولفرهامبتون الأفضلية لليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بإلحاقه الهزيمة الثانية هذا الموسم بمانشستر سيتي حامل اللقب بعد أن أسقطه الأحد في المرحلة الثامنة بين جماهيره بهدفين قاتلين للإسباني أداما تراوري، ملحقًا به الهزيمة الأولى على استاد الاتحاد في الدوري منذ 10 شهور.تعد الهزيمة الثانية لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا هذا الموسم بعد سقوطه المفاجئ أمام نوريتش (3-2) في المرحلة الخامسة.وتجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة بعد خمسة انتصارات وتعادل وهزيمتين في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.وسجل تراوري الهدف الأول إثر هجمة مرتدة للضيوف وصلت خلالها الكرة إلى المكسيكي راوول خيمينيز الذي قام بمجهود فردي رائع مراوغًا المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، قبل أن يمرر إلى تراوري الذي وضعها على يسار الحارس البرازيلي إيدرسون (80).وفي الوقت الذي كان يحاول سيتي الخروج أقله بتعادل، استفاد «وولفز» من اندفاع لاعبي جوارديولا وشنوا هجمة مرتدة حيث مرر خيمينيز مجدداً إلى تراوري الذي سجل بالطريقة ذاتها (90+4).وهي الخسارة الأولى لسيتي على أرضه في الدوري الممتاز منذ سقوطه 2-3 أمام كريستال بالاس الموسم الماضي في 22 ديسمبر 2018، كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها سيتي على أرضه في البريميرليج من دون أن يسجل أي هدف منذ سقوطه صفر-1 أمام مانشستر يونايتد في مارس 2016 حسب موقع «أوبتا» للاحصاءات.

معاناة مبكرة

وعانى لاعبو سيتي منذ بداية اللقاء في ظل غياب صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين بداعي إصابة في الفخذ والذي في رصيده تسع تمريرات حاسمة في البريميرليج هذا الموسم.

ومع اعتماد فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو على المرتدات، عانى سيتي في مجاراة سرعة لاعبي الخصم. وقام البرازيلي فرناندينيو، الذي يشغل مركز قلب الدفاع في ظل غياب المدافعين الفرنسي أيميريك لابورت وجون ستونز بداعي الاصابة، بإنقاذ رائع للكرة على دفعتين بعد أن قطع تسديدة خيمينيز قبل أن ينقذ برأسه تسديدة الايطالي باتريك كوتروني(19).

في الجهة الأخرى، تصدى الحارس البرتغالي روي باتريسو لتسديدة رحيم ستيرلينج (33) وأخرى لكايل ووكر من خارج المنطقة (45).

رفع سيتي من مستواه في الشوط الثاني مع دخول البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أن مسعاه نحو هدف باء بالفشل.

وعاند الحظ الاسباني دافيد سيلفا بعدما ارتدت محاولته من العارضة إثر ركلة حرة (67)، قبل أن يمنع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هدفاً محققاً لفريقه بعد أن وصلت الكرة الى برناردو سيلفا إثر عرضية من مواطنه جواو كانسيلو، ارتطمت بأجويرو وهي في طريقها الى المرمى (76).

أكاديمية تشيلسي

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وقاد لاعبو أكاديمية تشيلسي فريقهم إلى فوز سهل بنتيجة 4-1 على مضيفهم ساوثمبتون على ملعب سانت ميري.

ورفع تشيلسي رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس خلف ليستر سيتي الرابع بفارق الاهداف ومتقدمًا على كريستال بالاس السادس.

وافتتح تامي أبراهام الذي استدعاه المدرب غاريث ساوثغيت إلى تشكيلة إنجلترا للمرة الأولى لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020، التسجيل بعدما وصلته كرة طويلة من كالوم هودسون أودوي، أسقطها من فوق الحارس أنغوس غان بعد خروج خاطئ للأخير (17).

وأكدت تقنية خط المرمى دخول الكرة بشكل كامل بعد محاولة تشتيت من دفاع أصحاب الارض، وهو الهدف السابع لأبراهام (22 عامًا) في الدوري المحلي من أصل سبع مباريات خاصها، وبات في رصيده تسعة أهداف مع البلوز هذا الموسم في جميع المسابقات.

وحمل الهدف الثاني توقيع لاعب آخر من أكاديمية النادي اللندني بعدما وصلت الكرة على الجهة اليسرى لمايسون ماونت إثر تمريرة من البرازيلي ويليان، توغل بها الانجليزي الشاب (20 عامًا) وأسكنها الشباك (24).

ونجح الفريق المضيف في تقليص الفارق بعد أن وصلت الكرة الى داني إنغز داخل المنطقة إثر عرضية من الفرنسي يان فاليري بعد مجهود فردي رائع على الجهة اليمنى، وضعها الانجليزي في شباك الحارس الاسباني كيبا أريزالاغا (30).

واختتم الفرنسي نغولو كانتي مهرجان الاهداف في الشوط الأول بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة (40).

وسجل البديل البلجيكي ميتشي باتشوايي الهدف الرابع لفريق المدرب فرانك لامبارد بعد تمريرة بينية رائعة من البديل الآخر الأمريكي كريستيان بوليسيك مرت بين المدافعين قبل أن تصل إلى باتشوايي على القائم الأيمن ليضعها في الشباك (89).

وكانت رأسية البرازيلي دافيد لويز من ركنية للعاجي نيكولاس بيبي كافية لمنح أرسنال فوزاً ثميناً على أرضه أمام بورنموث (9).

وارتقى فريق المدفعجية إلى المركز الثالث بعد أربعة انتصارات، وثلاثة تعادلات وهزيمة، وبات في رصيده 15 نقطة خلف سيتي بنقطة ومتفوقاً على ليستر الرابع بنقطة.

إسبانيا

اكتفى أتلتيكو مدريد وصيف البطل بالتعادل للمباراة الثالثة في آخر أربع مباريات، وهذه المرة أمام مضيفه بلد الوليد دون أهداف أيضاً في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصبح فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني متأخراً عن المركز الأول الذي يحتله ريال مدريد بفارق 3 نقاط.

وبعد عودته من بعيد أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال وتحويل تخلفه أمامه إلى تعادل 2-2، سقط أتلتيكو في فخ التعادل السلبي للمرة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري المحلي، مظهراً عقماً هجومياً أمام المرمى. وكان فريق العاصمة قريباً من هزيمته الثانية في الدوري حين قرر الحكم منح بلد الوليد ركلة جزاء بعد الاحتكام إلى تقنية المساعدة بالفيديو «في أيه آر»، لكن الحظ أسعف الضيوف بعدما أطاح ساندرو راميريز بالكرة في المدرجات (36).

واستمر أتلتيك بلباو في هدر النقاط وفشل في تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة توالياً بخسارته خارج ملعبه أمام سلتا فيغو بهدف سجله ياغو أسباس (74)، مانحاً فريقه فوزه الثاني هذا الموسم بعد الذي حققه في المرحلة الثانية على أرضه أيضا ضد فالنسيا (1-صفر). وتجمد رصيد بلباو عند 12 نقطة في المركز السابع، فيما أصبح رصيد سلتا فيغو 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

وعلى غرار سلتا فيغو، حقق ريال مايوركا فوزه الثاني وجاء على حساب ضيفه إسبانيول بهدفَي الكرواتي أنتي بوديمير (37) وسالفا سيفيا (73)، ما سمح له بالتقدم على منافسه الكتالوني والصعود الى المركز الثامن عشر بفارق نقطتين عن الأخير.