دبي مهد أولمبياد المستقبل والذكاء في 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

هل شاهدتم فيلم «حرب النجوم»؟ إذاً تتذكرون بالتأكيد كيف ساعدت أجهزة خارقة أبطال الفيلم للتغلب على خصومهم. الخيال العلمي سيصبح واقعاً في صحراء دبي عام 2021 عندما تستضيف الإمارة «فيوتشروز» أول ألعاب أولمبية مستقبلية، وهو مشروع يستهدف الفئات الأصغر سناً من المشاركين والمشاهدين في الألعاب الأولمبية التقليدية.

الألعاب المستقبلية بنسختها الأولى في دبي ستقدم لنا كل ما أنجزه الذكاء الاصطناعي في القرن ال21 وتعرض لنا تجربة جديدة من المنافسة الرياضية وليدة التكنولوجيا، مثل ميادين لسباق طائرات الدرون وبطولات ألعاب فيديو وكرة قدم الواقع الافتراضي.

هل هذا حلم منفصل عن الواقع ؟ يجيب فيليب بلونشار الذي ترك منصبه في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2011 للعمل في «أكسبو دبي 2020»، ويقول: «ولد المشروع من رحم المشاكل الكثيرة التي واجهتها في عملي باللجنة الأولمبية الدولية. لاحظت في 2007 أن معدل سن المشاهدين للألعاب هو 48 عاماً، وأنه يرتفع دورة بعد أخرى، اقترحت تغيير نوعية الألعاب من أجل الحصول على شريحة أكبر من المشاهدين الشباب، وإضافة عناصر فنية وثقافية للحدث كي يكون أكثر جذباً، لكن رئيس اللجنة حينها لم يأخذ بالمقترح».

استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة موضوع شائق للجيل الجديد ويكفي أن نعرف أن بطولات من هذا النوع تستقطب كل عام 200 مليون مشاهد. أدركت المدن ومنها دبي أن مواكبة الرياضة للتطور التكنولوجي لا مفر منها، لذا استضافت في 2016 أول بطولة جائزة كبرى لطائرات التحكم عن بعد «درون» يقودها طيارون بسن ال 15، وفي نفس العام استضافت مدينة زيوريخ أول نسخة من «سيباثلون» (مسابقة دولية يتنافس فيها الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية لاستكمال المهام اليومية باستخدام أنظمة مساعدة تقنية حديثة.وإلى جانب المنافسة الفعلية، يقدم سيباثلون منصة لتطوير البحوث العلمية في أنظمة المساعدة للاستخدام اليومي وتعزيز الحوار مع الجمهور).

ابتكار وذكاء

ابتكار ألعاب أولمبية جديدة مثل تسيير طائرات درون فوق أمواج متكسرة أو ركوب الأمواج بطائرة ورقية مزودة بتقنية «درون» ستغير حتماً وفق بلونشار نظرة الناس للتكنولوجيا. ويضيف: «بعد دراسة وبحوث عرفنا أن الروبوتات وتقنية طائرات التحكم عن بعد «درون» تثير الرعب وخصوصاً في أوروبا إذ يعتقد البعض أنها ستأخذ مهنته التي يكسب قوته منها، لكن في حال دمجها بالألعاب الرياضية ستكون أكثر قبولاً لدى الجمهور».

المجتمع الحديث يشبه الألعاب الأولمبية: البعض يدير محلاً تجارياً، والبعض الآخر يدفع ليشتري البضاعة والبعض الآخر يكتفي بالمشاهدة. إذا كنت على سبيل المثال مشجعاً تريد حضور جلسة تدريبات لمنافسين بطائرات الدرون ستلتقي بالفرق المنافسة وتسألهم عن مقاربتهم للتقنية وبفضل تطبيق معين تستطيع أن تقرر منح النقاط لهذا الفريق أو ذاك كي يكون مشواره في البطولة أيسر.

المشجعون المتحمسون يمكنهم مساعدة الفرق مادياً أيضاً من خلال تنظيم حملة تبرع على مواقع التواصل. الألعاب المستقبلية تتيح أيضاً مجال تحدي القرصنة الإلكترونية من خلال تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. سيتغير شكل الفريق نفسه في الألعاب المستقبلية، لأنها ستعتمد على لاعبين متفوقين أكاديمياً تشرف عليهم جامعات أو مراكز بحوث وسيجتمع فيه إلى جانب اللاعبين مهندسون وفنيون من جميع الجنسيات.

ويعتقد بلونشار أن الجدل الذي يثار في الألعاب الأولمبية عادة سواء من ناحية العنصرية أو من ناحية التحيز لمجتمع الذكور على حساب الإناث، سيختفي ليحل مكانه سباق في التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حتى لو كان اللاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

القيم الأولمبية

Advertisements

تحدث بلونشار عن المشروع الطموح وقال: «أحب القيم الأولمبية مثل المثابرة والبحث والذكاء وعندما كنت أراجع أرشيف الألعاب الأولمبية في عملي السابق، كنت ألاحظ عدداً من التغييرات في بيئة المنافسة وفي مشاهديها. فيما يخص المتنافسين لم يتغير الحال كثيراً لكن لاحظت وجود فجوة تتسع يوماً بعد آخر بين الألعاب ومتابعيها من فئة الشباب».

وتابع منظم «فيوتشروز جيمز» حديثه وقال: «من خلال عملي في إكسبو دبي 2020 تهيأ لي التعرف أكثر إلى فكرة المدينة الذكية وطبيعة العناصر التي تدعم إنشاءها ومن هنا خرجت فكرة الألعاب المستقبلية وفكرت في نفسي كيف ننظم «ألعاباً أولمبية حديثة»؟. في الألعاب المستقبلية يكون الفائز هو الأكثر تحكماً في ماكينته التكنولوجية والعمل سيكون بفريق وليس بأفراد».

وتابع بلونشار: «الأهم بالنسبة للمشروع هو رفع نسبة التفاعل بين اللاعبين والمشاهدين، وسيتم شرح قرارات لجنة التحكيم مباشرة للجمهور. على سبيل المثال في لعبة تسلق المرتفعات يمكن للجمهور «التويت» على ظهور أو احتفاء بعض المحطات وبعد المسابقة يمكن للجمهور التصويت للفريق الفائز في مؤتمرات يشرح فيها مهندسون وخبراء فلسفة اللعبة وتقنيتها».

التقدم الاقتصادي

إقامة الألعاب الأولمبية المستقبلية «فيوتشروز» لن ترتبط بتصويت للشعب عليها كما هي الحال في الألعاب الأولمبية التقليدية، بل بتطور المدينة المستضيفة للحدث اقتصادياً وتكنولوجياً. ويتطلب إقامة أولمبياد في بلد ما إنفاق من 6 ملايين إلى 12 مليار دولار على بناء الملاعب والطرق والمواصلات والفنادق وغيرها من البنى، ورغم وعود باستعادة التكاليف من عوائد السياحة، إلا أن الكثير من المرافق الأولمبية تتحول لعبء على الحكومات وتتعرض للإهمال مع مرور الوقت، لذا تتردد الشعوب حالياً في الموافقة على استضافة الألعاب الأولمبية وإن تقدمت بعرض تقدمه بملف مشترك مع جيرانها. في المقابل، لا تتجاوز كلفة إقامة «فيوتشروز» حاجز ال 700 مليون دولار ولا تتطلب جلب عمالة خارجية.

وتحدث بلونشار عن أنواع الألعاب المقررة في أولمبياد فيوتشروز وقال: «ميدان لسباقات طائرات الدرون والأكروبات في محاكاة للسقوط الحر ورقص مع روبوت وتسلق جدران ذات قطع متحركة بمساعدة أطراف صناعية وبطولة لألعاب الفيديو واستعراض لآخر ما توصل إليه العلم في مجال الروبوتات ومباريات كرة قدم في عالم افتراضي. على سبيل المثال، في ركوب الأمواج بطائرات الدرون سيبدأ لاعب قيادة طائرة الدرون في المرحلة الأولى ثم يتولى لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة قيادة الطائرة في المرحلة التالية ثم يتبادلان الأدوار في المرحلة الثالثة. الفكرة التي نريد إيصالها أن التكنولوجيا تتيح للأصحاء والمعاقين العمل معاً».



100 مليون مشاهد لألعاب 2021

أكد بلونشار أهمية الألعاب المستقبلية «فيوتشروز جيمز» لكونها منصة لعرض الروبوتات وآخر ما توصل إليه العلم في الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يحصل مصممو هذه الروبوتات على فرص تمويل من البنوك والمستثمرين في تطوير المنتج الذي لا يحصل على ما يستحقه من تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام. ويتم عرض الروبوتات عموماً في مناسبات محدودة يحضرها ذوو الاختصاص، لكن مع الألعاب ستتسع الدائرة لتشمل الجميع.

وتحدث بلونشار عن أبرز العوائق التي على اللجنة المنظمة للألعاب تجاوزها، وهي «الحماية الفكرية» للمشاركين فيها، وقال: «معظم الألعاب تعتمد على تقنية الواي فاي؛ لذا من الضروري جداً توفير أقصى حد من الحماية ضد الهجمات الإلكترونية وقد وجدنا فعلاً الحلول لهذه المشكلة».

وعن توقعاته لعدد المشاهدين للألعاب قال بلونشار: «نستهدف 100 مليون مشاهد لألعاب 2021 و500 مليون مشاهد لنسخة 2023. قد ترون أن الأعداد مبالغ فيها لكننا توصلنا إليها بعد دراسة وتحليل».