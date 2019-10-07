«شرعنة عمومية»

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ضياء الدين علي

** أتمنى أن تنجح الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى في كتابة كلمة «النهاية» لأزمة أم الألعاب في الإمارات، فهي حقاً وصدقاً لا تستحق هذا المسلسل المكسيكي الذي عشناه فصولاً منذ تشكيل مجلس الإدارة «المنحل»، وأعتقد أن المهمة الرئيسية لها اليوم تتلخص في «شرعنة» الوضع الحالي، بحيث تجد مخرجاً قانونياً لكل التجاوزات التي شهدتها الشهور الماضية، ابتداء من لحظة قبول اللجنة الأولمبية لاستقالة المستشار أحمد الكمالي الرئيس السابق لمجلس الإدارة، وحتى الآن، وبصراحة مطلقة أسجل أن الحكاية ما كانت تستأهل كل هذا التصعيد، فقد كان الأسهل والأقرب والأصوب أن يتم الاحتكام إلى الجمعية العمومية من اللحظة الأولى، بدلاً من الدخول في تلك المتاهة التي استهلكت الوقت والجهد، وجعلت من «أم الألعاب» أم المشكلات والتوترات والخلافات، والفضائح كذلك.

** هل ستنجح اللجنة في مهمتها «الشرعية»، وما هي معايير ذلك النجاح من الناحية القانونية، وهل ستنتهي السالفة بتشكيل الإدارة التي ستكمل الدورة الحالية؟

إجابة السؤال تبدو سهلة، لكن إذا استرجعنا مقولة «ما بني على باطل فهو باطل» فستجد أن الجمعية العمومية نفسها قد تكون من دون سند شرعي؛ لأن الجهة الداعية لها غير مخولة بذلك، وهذا الموقف صدرته الهيئة العامة للرياضة إلى اللجنة الأولمبية في وقت ما، حتى تخلي مسؤوليتها من كل التجاوزات التي حدثت، فهل نحن أمام مجرد إشكالية قانونية أم صراع صلاحيات ومسؤوليات بين أهم مؤسستين لرعاية الحركة الرياضية في الدولة؟

** إذا رفعنا شعار «الطيب أحسن» والسعي إلى تجاوز الأزمة بغض النظر عن كل التفاصيل التي شهدتها الشهور الماضية، فستجد أن الإدارة الشرعية المنتخبة، التي انشق عنها الرئيس فقط، ستدفع وحدها الثمن؛ لأنها أقيلت بالرغم منها، وحلت محلها إدارة مؤقتة، وإذا تغاضينا عن حقها المسلوب وسلمنا بالوضع القائم، فستجد معضلة أخرى تتلخص في الحرمان من الدعم المالي كعقاب من «الهيئة»، وهو كما يبدو موقف مشروط بتصحيح الوضع الحالي لإدارة الاتحاد، فهل ستأتي الإدارة الجديدة لتباشر مهامها من دون غطاء مالي، ومن دون اعتماد لوضعها الجديد من الجهة الحكومية؟

أرجو من كل الأطراف الضالعة في المسؤولية أن «يفكونا» من صداع ألعاب القوى بأي طريقة؛ لأننا حقاً مللنا وتعبنا من الجري في هذا الماراثون الذي ليس له نهاية.

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