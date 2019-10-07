شكرا لقرائتكم خبر عن عام مذهل لماركيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبت الإسباني مارك ماركيز موقعه كواحد من أفضل الدراجين في تاريخ منافسات الدراجات النارية، بتتويجه أمس بلقبه الرابع توالياً والسادس إجمالاً في فئة (موتو جي بي)، بعد فوزه بجائزة تايلاند الكبرى، المرحلة 15 من بطولة العالم.

ووسّع الإسباني البالغ من العمر 26 عاماً، الفارق مع الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو في صدارة الترتيب العام إلى 110 نقاط قبل أربع مراحل من نهاية البطولة، ليحسم اللقب العالمي السادس لصالحه.

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