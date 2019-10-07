«العديد 30».. بطل سباق دبي للسفن 60 قدماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم أول أمس السبت، النتائج الأولية على ضوء تقارير الحكام ومراجعة تسجيل خط البداية في السباق.

وقررت اللجنة المنظمة وبعد التدقيق والمراجعة تعديل النتائج وإلغاء عدد من المحامل استناداً إلى اللوائح والشروط الخاصة الواجب الالتزام بها في سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً مع احتفاظ كل المتأثرين بالقرارات بحق الاعتراض في المدة القانونية.

وأعلنت اللجنة المنظمة بعد اعتمادها النتائج الأولية للسباق عن فوز طاقم السفينة العديد 30 لمالكها النوخذة محمد راشد الرميثي بالمركز الأول في السباق الكبير، وحصول طاقم السفينة زف زاف 59 للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة عبدالله أحمد خادم المهيري على المركز الثاني.

وجاء طاقم السفينة رجام 18 لمالكها طارش عتيق أحمد القبيسي وبقيادة ابنه النوخذة أحمد في المركز الثالث للترتيب العام، فيما حل طاقم السفينة فلاح 93 لمالكها محمد عبد العزيز إبراهيم الحمادي وبقيادة ابنه النوخذة يوسف في المركز الرابع.

وفي بقية المراكز نال طاقم السفينة السرب 80 لمالكها النوخذة الحر راشد خادم المهيري المركز الخامس، وحشيم 199 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي المركز السادس، وبرق 183 لمالكها محمد جابر الحمادي وبقيادة ابنه النوخذة جابر المركز السابع. وحصل طاقم السفينة بن غازي 180 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة علي خليفة الرميثي المركز الثامن، وجاء طاقم السفينة دهيس 19 لمالكها النوخذة خادم راشد خادم المهيري في المركز التاسع، ثم طاقم السفينة أطلس 12 لمالكها النوخذة أحمد راشد السويدي في المركز العاشر.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تسعى لإنجاح جميع الأنشطة والفعاليات من خلال التزامها مع المتسابقين في تنفيذ وتطبيق اللوائح الخاصة المنظمة للأحداث والسباقات.