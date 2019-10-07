مونشنجلادباخ يتصدر «البوندسليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استغل بوروسيا مونشنجلادباخ النتائج التي سجلت أول أمس السبت على أكمل وجه وتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه أوغسبورغ 5-1 أمس الأحد في المرحلة السابعة.

ودخل مونشنجلادباخ اللقاء وهو في المركز السادس بفارق نقطة عن كل من بايرن ميونيخ حامل اللقب ولايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وليفركوزن بعد النتائج التي سجلت قبل 24 ساعة.

ومني بايرن السبت بهزيمته الأولى في الموسم على يد ضيفه هوفنهايم (1-2)، وتعادل لايبزيغ مع باير ليفركوزن (1-1)، وفرايبورغ مع بوروسيا دورتموند (2-2)، وشالكه مع كولن (1-1).

ووصل مونشنجلادباخ الى شباك ضيفه ثلاث مرات في أول 13 دقيقة، مسجلا أسرع ثلاثة أهداف له في الدوري منذ عام 1981.

وضمن الفريق الذي لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1977، فوزه الرابع توالياً بعدما أضاف هدفين آخرين .