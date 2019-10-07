بلدية البطائح تحتفل بأبطال كأس الاتحاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

احتفلت بلدية البطائح بفريق نادي البطائح لكرة الصالات، وقامت بتكريم لاعبي بطل كأس الاتحاد الذي حقق أول بطولة في الألعاب الجماعية.

جرت مراسم التكريم بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني عضو المجلس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وخميس الشامسي، نائب رئيس اللجنة، وسعيد العاجل، مدير إدارة الاتصال الحكومي في المجلس وعضو اللجنة، وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية البطائح وأمين سر عام النادي، ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي، رئيس المجلس البلدي والمدير المالي للنادي.

عقب نهاية مراسم التكريم رفع حمد سالم بن حمودة، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال: «نحن نسير على نهج وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن والثقة في خدمة النادي الذي بدأ يتلمس خطاه في حصد الألقاب وتوجهبالشكر والتقدير إلى بلدية البطائح على التكريم .

وختم تعليقه بتوجيه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، والأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، من خلال المتابعة والاهتمام والدعم الذي يوليه المجلس لأندية الإمارة الباسمة بصفة عامة ونادي البطاح بصفة خاصة.

مباراة ودية

وصلت أمس بعثة المنتخب المصري لكرة الصالات وحلت في فندق رامادا عجمان، استعداداً لمواجهة منتخب الإمارات في مباراتين وديتين يومي الأربعاء والخميس القادمين على ملعب صالة نادي البطائح ضمن استعدادات الأبيض للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2020، ويؤدي منتخب مصر تدريباته في صالة نادي الحمرية اعتباراً من مساء أمس، وكان في استقبال البعثة المصرية عمران عبدالله النعيمي، أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة الصالات الذي رحب بالمنتخب المصري في وطنه الثاني.