«السباحة لذوي الإعاقة».. إصدار جديد لمصباح إبراهيم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الدكتور مصباح إبراهيم جعفر المدير الفني لنادي خورفكان للمعاقين الأمين العام لاتحاد غرب آسيا البارالمبي، كتابه الأكاديمي الجديد بعنوان «المرجع الأكاديمي الحديث في السباحة لذوي الإعاقة»، وهو أول نتاج علمي مشترك بالتعاون مع شقيقه الدكتور محمد إبراهيم جعفر المدرب والمحاضر الدولي في السباحة.

وجمع الكتاب بين العلوم الحديثة والتخصص في مجال التربية البدنية المعدلة عامة ورياضة السباحة لذوي الإعاقة بشكل خاص، وفي ما يتعلق بالإدارة والتنظيم والتخطيط والتدريب والتحكيم و«بيوميكانيك» والقياس والتقويم.

وأصدرت المرجع ونشرته دار البيروني للنشر والتوزيع في الأردن - عمّان، ويتكون من 248 صفحة، ويشارك الكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب بالفترة من ال 30 من أكتوبر الجاري حتى ال 9 من نوفمبر المقبل بجناح دار البيروني.