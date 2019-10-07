الشارقة ينتزع الصدارة.. وكورنادو الآهات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

رسم الشارقة حامل اللقب أروع مشاهد الإصرار والعزيمة على البقاء ملكاً لدوري الخليج العربي، حين انتزع الصدارة من شباب الأهلي بعد فوزه على العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين كان البرازيلي كورنادو نجم النجوم ينتزع الآهات لما قدمه من سحر كروي في القمة.

وكان «الملك» و«الزعيم» على موعد مع تقديم وجبة دسمة في القمة التي جمعتهما، وهما أعادا للمواجهة التقليدية بينهما وهجها القديم، حيث فعلا كل شيء في كرة القدم، من إضفاء متعة على اللقاء، إلى تبادل النجومية بين شوط وآخر، وتقديم نجوم صنعوا الفارق، ليستمتع أكبر حشد جماهيري هذا الموسم، الذي قارب 10 آلاف متفرج بمباراة رائعة بكل المقاييس.

وصعد الشارقة إلى قمة الترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما حصد النقطة التاسعة، ليسترد المركز الأول، ويبرهن أنه «عقدة» الزعيم الأولى، بعدما نجح في تسجيل انتصار جديد على حساب العين الذي أضاع بوصلة الانتصارات أمام الشارقة للمباراة الخامسة على التوالي، بعدما مني بالهزيمة الثالثة في آخر 5 مباريات تولى بها المدرب المواطن عبد العزيز العنبري قيادة الفريق الأبيض.

وواصل الشارقة مسلسل النجاح والتميز بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، ليكرر مشهد الموسم السابق الذي استهله بتحقيق 4 انتصارات على التوالي.

وفعل كورنادو كل شيء في اللقاء، حيث تقدم هو نفسه للشارقة عبر ركلة جزاء، ثم تقدم العين 2-1، ليرتدي النجم البرازيلي ثوب الإجادة والتألق عندما سجل التعادل بتسديدة ولا أروع من خارج المربع، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي جاء من كرة ثابتة نفذها «المايسترو» بإتقان على رأس البديل سالم سلطان.

أما العين فقد نال الخسارة الأولى هذا الموسم، بعد الفوز في أول مرحلتين، لتكون الهزيمة الأولى لـ «الزعيم» تحت قيادة المدير الفني الكرواتي إيفان ليكو.

وبدا أن هناك مشكلة عندما يلعب «الزعيم» خارج أرضه، حيث إن السقوط أمام الشارقة كان الخسارة السادسة التي مني بها الفريق البنفسجي في آخر 7 مباريات لعبها خارج أرضه، منها 5 في الموسم الماضي ومباراتان في الموسم الحالي، علماً أنه كان قد فاز في المرحلة السابقة على الوصل في زعبيل.

وتعادل شباب الأهلي مع الجزيرة صفر-صفر في استاد محمد بن زايد، ليبقى «الفرسان» في المركز الثاني، لكن ابتعد بفارق نقطتين عن صدارة الشارقة.

وبدا في بعض أوقات المباراة أن شباب الأهلي يحتاج إلى رأس حربة صريح، لكن المدرب أروابارينا ما زال مقتنعاً بفكرته القائمة على عدم حاجته لمهاجم أجنبي يحمل الرقم 9، وان كان الواقع أثبت أن «الفرسان» يفقد في المباريات الكبيرة أهم ميزات فريق كرة القدم الناجح، ومن يراجع شريط مباراة الشارقة في كأس السوبر، ومباراة الجزيرة في الدوري يتأكد من ذلك.