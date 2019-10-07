مؤتمر دبي للذكاء يستعرض بطولات «الفورمولا إي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعرض «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» بطولات الفورمولا إي، وسباقات السيارات ذاتية القيادة وتحدياتها في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من الحدث الأول من نوعه في المنطقة والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيتحدث أليخاندرو طارق عجاج الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات السيارات الكهربائية (فورمولا إي)، الذي يعد المؤسس لسباقات الفورمولا إي، التي أصبحت أسرع فئة سباقات السيارات نمواً في العالم، ويطلق عليها مستقبل رياضة السيارات، ويركز منظمو هذه البطولة على المميزات التي تجعلها من البطولات سريعة الانتشار والقبول في المدن المختلفة، وفي مقدمتها أنها تجمع بين قوة المنافسة ومهارة القيادة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في صناعة السيارات، إلى جانب كونها صديقة للبيئة من خلال عدم وجود انبعاثات سامة وقليلة الضوضاء، لا سيما أنها يمكنها أن تنظم في الشوارع الداخلية للمدن وليس في الحلبات المغلقة فقط.

وفي مجال متصل سيتم التطرق إلى بطولة جديدة زادت رقعة انتشارها في السنوات الأخيرة وهي سباق السيارات ذاتية القيادة (روبو ريس) التي تعد ميداناً مفضلًا لاستعراض التقنيات الحديثة في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، وإدخالها في المنافسات يتطلب السرعة والمهارة والدقة، واستعراض تمكن فرق العمل من التكنولوجيا الحديثة في مجال السيارات ذاتية القيادة التي تعد أول مسابقة رياضية في العالم تجمع بين الفرق البشرية وفرق الذكاء الاصطناعي.

ويتحدث عن هذه الرياضة براين بالكومب كبير مسؤولي الاستراتيجية في بطولة العالم للسيارات ذاتية القيادة (روبو ريس). وعمد براين إلى إنشاء منصة مفتوحة لدفع الابتكار التكنولوجي ذي الصلة باستخدام رياضة السيارات كمسرع للبحث والتطوير.