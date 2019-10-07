عوض: من يشك في الشارقة منافساً عليه مراجعة إيجور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

لم يكن هناك حديث لجمهور دوري الإمارات عموماً والشرقاوي خصوصاً بعد لقاء القمة بين «الملك» والعين سوى عن النجم الربازيلي إيجور كورنادو، الذي أطلقت عليه الكثير من الأوصاف ومنها الفيلسوف والساحر والفنان.

وحقق كورنادو، الوعد الذي كان أطلقه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة مع العين عندما قال حرفياً: نحن نحب التحديات ونفضل المباريات الكبيرة، ونعرف جيداً أن فريق العين هو الأفضل في الدولة وسبق له وتعادل معنا عندما لعب أمامنا بالصف الثاني في الدور الثاني من الموسم الماضي وهو فريق يستحق كل الاحترام والتقدير، لكننا نثق بأنفسنا وسنعمل على إسعاد جماهير الملك.

وبالفعل جاء حديث كورنادو، داخل الملعب، حين صال وجال وراوغ وسجل وصنع وأبدع وأقنع في ثلاث مباريات متتالية بالدوري أمام خورفكان واتحاد كلباء والعين، فقد كان وراء جميع أهداف نادي الشارقة من حيث الصناعة وهز الشباك في 3 مباريات، إلا أن هدفه في شباك خورفكان لم يعتمد بعد الرجوع إلى تقنية «فار» بحجة أن هناك مخالفة على الشارقة، سبقت هدف البرازيلي.

وتلقى كورنادو، الكثير من عبارات المديح بعد العين، وكان اسمه «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال عنه المعلق عامر عبدالله في «تويتر» رداً على استبعاد اللاعب من نجومية شهر سبتمبر/‏أيلول حسب الجوائز التي توزعها الرابطة: «إنه لا يستحق نجومية شهر سبتمبر فحسب فهو نجم الشتاء والصيف ونجم كل الشهور من يناير ولغاية ديسمبر».

أما المعلق فارس عوض، فرد على من يشكك بمقدرة الشارقة على نيل اللقب للمرة الثانية توالياً بالكتابة عبر «تويتر»: «لا تقولي الشارقة ما بيأخذ الدوري إذا عندك شك روح تفاهم مع إيجور كورنادو».

وقال فارس في تغريدة أخرى: «تعاقد الشارقة مع كورنادو ليستمتع به الجميع».

أما جمهور الشارقة في وسائل التواصل الاجتماعي فقد ظل يتغنى بفريقه وبنجمه إيجور منذ الموسم الماضي، لكن جديد الموسم الحالي، أن جمهور الشارقة يكتب قبل كل مباراة «نعرف أن كرة القدم فوز وخسارة وقد نخسر أو نتعادل طالما نتعامل مع المستديرة المجنونة، لكن من يقنع إيجور كورنادو بالخسارة»، وهذا ليس تفخيماً للاعب أو منحه النجومية المطلقة أو أنه الوحيد في الفريق بل نوع من الثقة في الفريق واللاعب الذي ظل ينثر فنونه وسحره وإبداعاته في كل المباريات.

أما الكرواتي إيفان ليكو، فعبر عن رأيه في البرازيلي كورنادو، فقال: «بلا شك أنه نجم دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، ويصنع ويسجل في معظم المباريات وكل لاعب لديه لحظات جيدة يعيشها».

ووجهنا نفس السؤال للعنبري، عن نجومية وتميز إيغور فرد قائلاً: إيغور لاعب يستطيع صناعة الفارق والإضافة في أي وقت كونه يتمتع بمهارات فردية وفنية عالية ويستاهل النجومية والتألق.

ولخص المغرد «لامبارد» كل الكلام بالكتابة عبر «تويتر»: «قررت أن أتبع الملك بسبب هذا اللاعب الاستثنائي.. إيجور كورنادو يلعب كرة قدم من عالم آخر».