ديوكوفيتش يُحرز اللقب الـ 76



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش أمس، لقب دورة طوكيو اليابانية في التنس، بفوز سهل على الأسترالي جون ميلمان بنتيجة 6-3 و6-2، في أول منافسة يخوضها بعد ابتعاد لأسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأنهى الصربي دورة طوكيو؛ إحدى دورات ال500 نقطة لدى المحترفين، على المنوال ذاته الذي خاض به مبارياتها، دون خسارة أي مجموعة، وبأداء قوي يقدمه في أول مشاركة له في مباريات التنس، منذ انسحابه بسبب إصابة في الكتف من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

ورفع ديوكوفيتش رصيده من الألقاب في مسيرته الاحترافية إلى 76 لقباً. وفي الصين، تفوقت المصنفة رابعة اليابانية ناومي أوساكا، على المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي، لتحرز على حسابها لقب دورة بكين الصينية؛ آخر دورات البريمير الأربع الإلزامية (ألف نقطة).

وحققت أوساكا، فوزاً صعباً على الأسترالية بنتيجة 3-6، و6-3 و6-2 في مباراة استغرقت 110 دقائق.