« مدرب إف سي مصر » بعد التعادل مع الزمالك : ميتشو لم يحترمنا.. وكنت أتمنى الفوز

الموجز

عبر كابتن " عبد الناصر محمد "، المدير الفني لنادي إف سي مصر، عن سعادته بعد التعادل الايجابي أمام الزمالك بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز .

وقال " عبدالناصر محمد " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» والمذاع على قناة " صدى البلد " : كان نفسي أخطف النقاط الثلاثة وأهدرنا فرصا عديدة مثل الزمالك , لعبت على الجانب النفسي للاعبين قبل المباراة، وتشكيل الزمالك كان دليل على أن مدرب الأبيض مش محترم فريقنا , ويرى أنه سيفوز لا محالة، كان لازم يلعب بديفندر على الأقل في غياب طارق حامد، ولكنه كان يرى أن الفوز علينا مؤكد» .

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واشار الي أن حارس إف سي مصر كان يعاني من شد ولم يدعي الإصابة لإهدار الوقت".

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