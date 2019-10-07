« مدرب إف سي مصر » بعد التعادل مع الزمالك : ميتشو لم يحترمنا.. وكنت أتمنى الفوز

الموجز
عبر كابتن " عبد الناصر محمد "، المدير الفني لنادي إف سي مصر، عن سعادته بعد التعادل الايجابي أمام الزمالك بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز .
وقال " عبدالناصر محمد " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» والمذاع على قناة " صدى البلد " : كان نفسي أخطف النقاط الثلاثة وأهدرنا فرصا عديدة مثل الزمالك , لعبت على الجانب النفسي للاعبين قبل المباراة، وتشكيل الزمالك كان دليل على أن مدرب الأبيض مش محترم فريقنا , ويرى أنه سيفوز لا محالة، كان لازم يلعب بديفندر على الأقل في غياب طارق حامد، ولكنه كان يرى أن الفوز علينا مؤكد» .
واشار الي أن حارس إف سي مصر كان يعاني من شد ولم يدعي الإصابة لإهدار الوقت".
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