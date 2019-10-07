غضب في الزمالك بعد التعادل مع أف سي مصر.. حازم إمام يهاجم ميتشو: " 7 تغييرات فى التشكيل اسمه استهتار.. وجمال عبد الحميد: "كفاية تأليف".. ومرتضى منصور يعقد جلسة للحساب

أحمد أبوعقيل



عبر حازم أمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن غضبه من الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض بعد تعادل الفريق الأبيض مع نادي مصر بهدف لكل فريق فى بطولة الدورى المصرى .

وأوضح حازم أمام في تصريحات تلقزيونية لقناة " on sport " :"ميتشو يتحمل مسئولية التعادل أمام أف سى مصر بسبب التشكيل الذي بدأ به المباراة ومن غير المنطقي أن يجري المدرب الصربي 7 تغييرات في التشكيل مرة واحدة و الاستهتار بالفريق المنافس والزمالك كان مستواه سيئ للغاية ولا يستحق الفوز بالمباراة"ّ.

تعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتى الاتحاد والمقاصة ثم التعادل اليوم مع إف سي مصر الذى نجح فى تحقيق النقطة الثانية له ليحتل المركز الخامس عشر بنقطتين بينما يحتل الزمالك المركز الرابع.

جلسة للحساب بين مرتضى منصور وميتشو

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق للأبيض للحديث معه حول التعادل مع اف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري واسباب تراجع الأداء.

وسيتطرق رئيس نادى الزمالك في الجلسة مع ميتشو للحديث عن اراحة بعض العناصر الأساسية من المباراة الأخيرة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

جمال عبد الحميد لميتشو كفاية تأليف

قال جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه كان يتوقع هزيمة أو تعادل الزمالك من نادى مصر اليوم بعد هبوط مستوى الفريق فى المباريات الأخيرة وتحقيق المكسب دون اقناع وذلك بعد فقدان الفارس الأبيض لنقطتين ثمينتين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع نادى مصر باللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام بالجولة الثالثة من الدورى المصري.

ووجه عبد الحميد رسالة للصربي ميتشو مدرب الزمالك قائلا :" كفاية تأليف فى التشكيل، ثبت التشكيل والقوام الأساسى اللى كسب بيه الكأس لو عايز تنافس على الدورى، مشوار البطولة طويل ولا يحتمل فقدان النقاط بهذا الشكل".

ميتشو يرفض حضور المؤتمر الصحفي

رفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي الذى أعقب مباراة فريقه أمام أف سي مصر التي أقيمت على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء امتناع المدير الفني عن حضور المباراة بسبب تعادل الفريق الأبيض مع أف سي مصر بهدف لكل فريق وهو ما يعد مفاجأة بكل المقاييس خاصة وأن المنافس صاعد حديثا لدورى الأضواء فى سنة أولى أضواء .

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث، في حين يرفع أف سي مصر رصيده إلى نقطتين يحتل المركز الخامس عشر.