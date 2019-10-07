برشلونة ينفي اتصاله بمارسيلو غاياردو لخلافة فالفيردي









اسماء السيد - نفت إدارة نادي برشلونة الإسباني الأخبار التي روجت لها مؤخراً وسائل الإعلام الأرجنتينية بأن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني بنادي ريفر بليت سوف يحل مكان المدرب الإسباني ارنيستو فالفيردي في نهاية الموسم الجاري ، تزامناً مع انتهاء عقد الأخير مع الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، فإن إلادارة الكتالونية لم تفتح أي اتصالات مع غاياردو في الآونة الأخيرة بشأن توليه مهام الإشراف على جهازه الفني بداية من الموسم المقبل (2020-2021)، لأن الفني الأرجنتيني يريد التركيز في عمله مع فريقه الحالي ريفر بليت.

و كانت صحيفة "تي ان تي" الأرجنتينية قد كشفت بأن إدارة برشلونة ترى في غاياردو المدرب المناسب للإشراف على الفريق و تحقيق نتائج مميزة ، بعدما حقق نجاحا باهراً مع ريفر بليت في مسابقة "كوبا ليبيرتادوريس" ، عندما توج باللقب عام 2018 و بلغ نصف نهائي نسخة العام الجاري.