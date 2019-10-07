"التمريرات" تؤكد صعوبة إندماج غريزمان في خط هجوم برشلونة









اسماء السيد - كشفت إحصائيات التمريرات للاعبي برشلونة الإسباني امام إنتر ميلان الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بأن المهاجم الجديد الفرنسي انطوان غريزمان يجد صعوبة في الإندماج مع زملائه، وهو ما يؤكد وجود حالة من التشنج في غرف ملابس الفريق الكتالوني.

وكان غريزمان قد ادلى بتصريحات إعلامية ، ألمح خلالها إلى صعوبة نسج علاقة جيدة مع ميسي ، لتؤكد صحيفة "ماركا" الإسبانية ذلك ، بنشرها إحصائية تكشف بأن اللاعبين يفضلون تمرير الكرة لميسي على حساب غريزمان.

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و في وقت بلغ عدد التمريرات بين ميسي و زملائه 126 تمريرة ، فإنها لم تتجاوز 71 تمريرة بين غريزمان و لاعبي الفريق ، رغم ان الثنائي يلعبان في مركز الجناح .

و لم يُظهر ميسي غداة التحاقه بناديه الصيف الماضي ، أي ملامح ترحيب بقدوم المهاجم غريزمان الذي كلف خزينة النادي 120 مليون يورو ، إذ بدا وكأنه لم يكن موافقاً على هذه الصفقة ، خاصة انه كان يأمل بعودة صديقه البرازيلي نيمار داسيلفا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد أشارت إلى وجود حالة إنشقاق وتكتل في غرف ملابس برشلونة ، وهو ما قد يؤثر على استقرار الفريق الذي دشن منافسات الموسم الجاري بنتائج مخيبة جعلته يخسر صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني منذ مواسم على غير العادة.