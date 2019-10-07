ريال مدريد مهدد بفقدان كاسيميرو أمام برشلونة

ريال مدريد سيواجه أزمة إفتقاد لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، خلال لقاء الكلاسيكو، أمام غريمه التقليدي البارسا، بالمباراة المقرر لها يوم 26 من شهر أكتوبر، باللقاء العاشرة من عمر الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم البرازيلي كاسيميرو يواجه خطر الغياب عن لقاء برشلونة بسبب الإيقاف، حال حصوله علي بطاقة صفراء ضد ريال مايوركا، في مباراة الجولة التاسعة، حيث يمتلك لاعب وسط الفريق الملكي 4 بطاقات صفراء.

وحصل لاعب الوسط البرازيلي، بطاقة صفراء خلال لقاء غرناطة أمس السبت والتي أنهاها المرنجي بنتيجة 4 – 2، وهى الرابعة لكاسيميرو هذا الموسم، عقب تلقيه علي البطاقة الصفراء خلال لقاءت بلد الوليد، ليفانتي وفياريال.

وتابعت الصحيفة إلي أن كاسيميرو، يعتبر عنصر أساسياً في تشكيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من خلال مشاركته هذا العام في 870 دقيقة بمختلف المسابقات، برصيد 18 نقطة ينفرد النادي الملكي بالصدارة الدوري تدرجياً والمنافسة للفوز بلقب الدوري الإسباني.