اخبار الرياضه

موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يريد نادي الإنتر الحفاظ علي مكانه في جدول ترتيب عندما يتواجه النيراتزوري مع يوفنتوس الإيطالي اليوم بملعب “جوسيبي مياتزا” في تمام التاسعة إلا ربع مساء، خلال مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة “الكالتشيو”.

ومازال نادي الإنتر منفرد بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة جمعها من 6 إنتصارات علي التوالي، محققاً العلامة الكاملة، في حين بطل “الكالتشيو” في أخر ثمانية مواسم “يوفنتوس” يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط.


وسيبدأ اليوفي والأنتر لقاء اليوم وسط نتائج قريبة حققها كلاً منهما خلال لقاءت الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة ، بعدما هزم الإنتر أمام الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد وحيد في ملعب “”الكامب نو”، بينما استطاع يوفنتوس تحقيق فوزاً مريحا علي فريق باير ليفركوزن الألماني بثلاثية دون رد بمدينة “تورينو” الإيطالية.
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا