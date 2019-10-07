موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

يريد نادي الإنتر الحفاظ علي مكانه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي عندما يتواجه النيراتزوري مع يوفنتوس الإيطالي اليوم بملعب “جوسيبي مياتزا” في تمام التاسعة إلا ربع مساء، خلال مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة “الكالتشيو”.

ومازال نادي الإنتر منفرد بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة جمعها من 6 إنتصارات علي التوالي، محققاً العلامة الكاملة، في حين بطل “الكالتشيو” في أخر ثمانية مواسم “يوفنتوس” يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط.