شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الاثنين ، الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد المجموعات الأربعة.

تشهد المجموعة الأولى ، مواجهات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع المنيا و طنطا مع طلائع الجيش و بنى سويف مع دمنهور .

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بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، القناة مع الترسانة وبتروجت مع سموحة.

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءين بين كلا من ، الشمس مع الزمالك و الداخلية مع 6 أكتوبر .

كما تشهد المجموعة الرابعة منافسة بين كلا من ، الطيران مع جزيرة الورد و هليوبوليس مع الأهلى والشرقية للدخان مع الزهور .