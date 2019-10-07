شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اتخذنا قرارات فى الغرف المغلقة.. والتغيير فى جهاز ميتشو وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن التغيير فى الجهاز الفنى المساعد للأبيض، بقيادة الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، وارد بعد تعادل الفريق أمام نادى مصر، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أضاف منصور خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن هناك قرارات تم اتخاذها داخل الغرف المغلقة، مشددًا على رغبة مسئوليه فى التركيز الآن على مباراة الأهلى فى القمة التى ستجمع القطبين يوم 19 من أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

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وأوضح رئيس الزمالك: "نريد أن نركز فى مباراة الأهلى، وارد أن يحدث تغيير فى الجهاز المساعد، ولكن ميتشو ومستمر لنهاية الموسم".

أشار رئيس الزمالك، إلى أن هناك جلسة جمعته مع محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الأبيض، بمقر النادى بميت عقبة، فى حضور طارق يحيى، المدير الفنى السابق للفريق، مُطالبا الجميع بغلق هذه الصفحة"، وذلك بعد التصريحات التى أدلى بها جنش عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الحصول على مستحقاته المتأخرة، وتدخل أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، للرد عليه والتأكيد على أن جميع اللاعبين باستثناء أثنين لم يحصلوا على مستحقاتهم، وهو ما أغضب رئيس الأبيض قبل أن يتم التواصل لاتفاق مع الحارس من أجل تعديل عقده بما يتناسب مع إمكانياته.

اختتم منصور تصريحاته قائلاً: "لا يوجد لدى قلق، نحن نمتلك أحسن لاعبين ومدير فنى، على مسئوليتى ميتشو مستمر هو ومساعديه باقون، والتغيير سيكون فى أضيق الحدود، اطمئنوا يا جماهير الزمالك نحن نقف مع المدرب ونقدم له كل الدعم"، مضيفًا: "هناك عقوبة على لاعبى الزمالك متدرجه حتى يشعروا بقيمة تيشيرت الزمالك وملايين الجماهير".