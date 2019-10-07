شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أنا قرفان.. ميتشو ماسمعش كلامى واللعيبة اتغرت لما راحت المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن هناك بعض اللاعبين أصابهم الغرور بعد الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى، وذلك بعد تعادل الأبيض أمام نادى مصر، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أضاف منصور خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن سبب غياب التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، عن مباراة الزمالك ونادى مصر، هو الخوف من تلقيه إنذار ثالث قبل مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى، لوجود إنذارين لديه.

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تعجب رئيس الزمالك من الهجوم على الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للأبيض، قائلاً: "هذا هو ميتشو العبقري الذى قمتم باختياره، هو الراجل هينزل يجيب هدف لكن مهمته هى خلق الفرص، لكن خطأ الصربى ميتشو إنه بص لمباراة الأهلى"، مضيفًا: "الصربى ميتشو أقوى فنيا من السويسرى فايلر مدرب الأهلى".

تابع منصور تصريحاته قائلاً: "ميتشو قد فايلر 100 مرة"، وأنه عندما كان يقوم بتغيير المدربين كان يؤدى ذلك إلى انزعاج البعض، قائلاً: "أنا قرفان.. قلت لميتشو انسى ماتش الأهلى، خطأ وسوف يحاسب عليه، قولتله أنا وأمير العب بالتشكيلة الأساسية هذه مباراة بـ3 نقاط، قالى أنا متحمل مسؤولية التشكيل".

أشار مرتضى منصور إلى أنه ينوى فرض عقوبات على الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نيته اتخاذ قرارات حاسمة، موضحا: "هناك قرارات وعقوبات بالتأكيد، لكن الشماتة التى أراها حاليًا ليست مقبولة، لا نريد أن نصدر الإحباط لجماهير الزمالك، لعبنا بدون القوام الأساسى".