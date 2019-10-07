شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. شاهد لحظات انفعال دكة الزمالك بعد هدف نادى اف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، علامات التوتر على دكة بدلاء الزمالك، فى اللحظات الأخيرة من المباراة التى جمعت بين الفريق الأبيض و نظيره نادى اف سى مصر، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وقع الزمالك في فخ التعادل مع نادي مصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

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