طارق يحيى ينتقد ميتشو: ارتكب خطأ كبيرا بإراحة محمود علاء وساسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق القرار الذى اتخذه الصربى "ميتشو" المدير الفنى للأبيض بإراحة محمود علاء والتونسى فرجانى ساسى فى مباراة إف سى مصر من أجل لقاء الأهلى القادم فى الجولة الرابعة من الدورى. قال يحيى خلال استضافته فى برنامج الزمالك اليوم:" خطأ كبير ارتكبه ميتشو بإراحة علاء وساسى بسبب الأهلى". Advertisements تابع المدير الفنى الأسبق للزمالك: "التعادل مع الأهلي إذا حدث سيكون نتيجة طبيعية على عكس التعادل مع نادى مصر". وتعادل الزمالك بنتيجة 1 – 1 مع إف سى مصر فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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