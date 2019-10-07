شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصابة ثنائى الجونة بمباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ثنائي فريق الجونة أكرم توفيق وباسم علي للإصابة خلال مباراة مصر المقاصة، التى جمعتهما مساء الأحد، في الجولة الثالثة من الدورى الممتاز التى حقق الفريق الساحلى الفوز على نظيرة مصر المقاصة بهدف من نيران صديقة بعدما هز حسنى فتحى لاعب المقاصة شباك فريقه.
وأوضح مصدر داخل الجهاز الفنى للجونة إن باسم علي يعاني من شد عضلى كما يعانى أكرم توفيق لاعب الوسط من كدمة قوية في ساقه وسيخضع الثنائي لفحوصات طبية من أجل تحديد فترة علاجهما.
ومن المنتظر أن ينضم أكرم توفيق اليوم الاثنين إلى معسكر المنتخب الأولمبي استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
حقق فريق الجونة فوزا غاليا على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ ليحصد أول ثلاث نقاط له فى الدورى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .
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