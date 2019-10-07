شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستعين الزمالك بـ"مدرب عام" جديد مع ميتشو قبل القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن وجود بعض المناقشات حالياً داخل القلعة البيضاء بشأن استقدام مدرب عام محلى من الذين يمتلكون خبرات تدريبية كبيرة لمعاونة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض.

وتابع المصدر ذاته إن طارق يحيى المدير الفنى الأسبق للزمالك يعد من الأسماء التى تم طرحها ضمن المناقشات الدائرة ولكن لم يتواصل أحد معه من مسؤولى النادى الأبيض خاصة إن يحيى كانت رؤيته قبل قدوم ميتشو بالاعتذار عن قبول تلك المهمة حتى لا يكون عائقاً أمام المدير الفنى الصربى لتنفيذ أفكاره ولكن الموقف الحالى لأبناء ميت عقبة أعاد طرح فكرة وجود مدربا من أصحاب الخبرات لمعاونة ميتشو فى مهمته وهو ما سيتم مناقشته فى الساعات القادمة.

كما كشف نفس المصدر إن الاسم المطروح حالياً هو محمد صلاح المدير الفنى الحالى لمنتخب السويس لتولى المهمة حيث يتواصل معه بعض مسؤولى الأبيض لاستطلاع رأيه لحسم الموقف مع مرتضى منصور رئيس النادى فى الساعات القادمة بعدما فقد الفريق نقطتين بالتعادل مع إف سى مصر فى الجولة الثالثة بالدورى بخلاف ظهور الفريق بمستوى متذبذب تحت قيادة المدرب الصربى.