شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: ميتشو يتحمل نتيجة تعادل الزمالك أمام "إف سى مصر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل الإعلامى خالد الغندور الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك مسئولية تعادل الفريق الأبيض أمام إف سى مصر بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم ، "أحمل ميتشو مسؤولية أداء الزمالك أمام إف سى مصر وكذلك المباريات الماضية، واجهنا أضعف فرق الدورى المتوقع أن يهبط للدرجة الثانية مع أسوان، ولم ننجح فى الفوز".

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أضاف نجم الزمالك الأسبق أن ميتشو لو خاض اللقاء بالقوام الأساسى كان ذلك سيؤثر على سير اللقاء بالكامل، مشيرًا إلى أن الأبيض كان من الممكن أن يتعرض للخسارة أمام نادي مصر.

وانتقد خالد الغندور لاعبى الزمالك قائلا: "يتقاضون ملايين الجنيهات ولا يقدرون قيمة قميص الزمالك ولو رحلوا لأى فريق لن يحصلوا على نصف المبالغ المالية التى يتقاضونها داخل نادى الزمالك".