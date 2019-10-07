شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. تعرف على رسالة نائب الزمالك لميتشو بعد التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، مطالبة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، المدير الفنى للفريق ميتشو ومعاونيه الأجانب، بمغادرة أرض ملعب اللقاء، الذى انتهى بالتعادل أمام اف سى مصر بالتعادل الإيجابى 1-1، فى الدورى الممتاز.

وظل ميتشو وجهازه المعاون الأجنبى، جالسين على دكة البدلاء، عقب انتهاء اللقاء أمام اف سى مصر، وتظهر عليهم علامات الصدمة بسبب التعادل.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين فى مشوار الدورى المصري، نقطتان كان الفارس الأبيض فى غنى عن فقدهما فى جولات استكشاف المنافسين وجس النبض والبحث عن أفضل الخيارات للوصول إلى عرش البطولة.

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