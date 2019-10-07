شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : وافقت على قيادة السويس ولم يتحدث أحد معى بشأن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح المدير الفنى الأسبق للزمالك، أنه سيذهب اليوم إلى مقر نادى منتخب السويس لتوقيع عقود تدريب الفريق فى الموسم الجديد بديلا لميمى عبد الرازق الذى أجرى عملية فى القلب الأسبوع الماضى وهو ما سيصعب من مهمته فى قيادة أبناء الغريب بدورى القسم الثانى.

وكشف صلاح عن ذهابه لتوقيع عقود قيادة منتخب السويس، وأنه لم يتلق اتصالات من مسئولى الزمالك حتى اللحظة الجارية فى ظل الأنباء التى تناثرت خلال الساعات الماضية عن رغبة مجلس إدارة الزمالك الإستعانة بأحد أبناء النادى للانضمام للجهاز الفنى للفريق بقيادة ميتشو عقب تعادل الفريق أمام أف سى مصر بهدف لمثله، مؤكدا أنه أنهى كافة الإجراءات مع مسئولى السويس، وأنه ذاهب اليوم بصحبة جهازه المعاون لتوقيع العقود والنزول لتدريبات الفريق مباشرة.

ويتكون الجهاز المعاون لمحمد صلاح فى السويس من سعيد عبد العزيز كمدرب عام وعبد الشافى إبراهيم مدربا لحراس المرمى على أن ينضم تامر عبد الحكيم للجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء بعد الظروف الخاصة به .