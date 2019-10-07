مرتضى منصور يوضح موقف ميتشو بعد التعادل أمام اف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق باقِ حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه لن يتحدث عن أي عقوبات أو قرارات ضد لاعبي الزمالك في وسائل الإعلام.

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وقال رئيس الزمالك: "ميتشو لن يرحل، المدرب باقي حتى نهاية الموسم وكذلك مساعديه الأجانب، ولكن قد يتم إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني وفي أضيق الحدود".

وأكمل: "فرضت عقوبات بالفعل على عدد من اللاعبين ولكن لا مجال للحديث عنها في الإعلام، تعلمنا من الماضي، وقرارتنا نتخذها في الغرف المغلقة".

واختتم: "لا مساس بالجهاز الفني الحالي للزمالك، نبحث فقط على مدرب أحمال بدلًا من -مدرس الألعاب- الذي تعاقدنا معه في السابق".