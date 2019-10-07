تصريحات الأحد|محامي نيمار يرد على مرتضى.. ومصدر بالأهلي يوضح موقف السولية من القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.

خالد الغندور: الزمالك خسر نقطتين أمام فريق ضعيف ومهدد بالهبوط

أكد الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض تعادل أمام واحد من أضعف فريق الدوري هذا الموسم.

مدافع نادي مصر: شعرنا بـ"عدم الاهتمام" من الزمالك.. فقمنا باستفزازهم

أكد أحمد سعيد "أوكا" مدافع نادي مصر أن فريقه شعر بعدم الاهتمام من جانب مسؤولي والجهاز الفني لنادي الزمالك، قبل مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

مدرب نادي مصر يوضح: كيف أثار حماس لاعبيه لمواجهة الزمالك؟

أكد عبدالناصر محمد مدرب نادي مصر، إنه قام بإعطاء الدوافع للاعبي فريقه لخوض مباراة كبرى أمام الزمالك في الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري.

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صاحب هدف إف سي مصر: لن نكون صيدًا سهلاً أمام كبار الدوري

قال عمر حبشي لاعب فريق إف سي مصر، إن فريقه لا يخشى كبار الدوري المصري خلال هذا الموسم، مشددًا أن سياسة فريقه هو البقاء في الدوري.

اتحاد الكرة يصدر بيانًا بشأن تعديلات جدول الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بيانًا بشأن التعديلات التي جرت على الملاعب المحددة في الجدول خلال الحولات الماضية.

خاص.. محامي نيمار يرد على مرتضى منصور

صرح الإسباني خوان دي ديوس كريسبو، المحامي الذي تولى إدارة عملية انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس سان جيرمان، بأن جينيراسيون فوت السنغالي لم يتواصلوا معه للعمل معهم في المسائل المتعلقة بمباراة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

مصدر بالأهلي يوضح موقف السولية من المشاركة بالقمة

كشف مصدر في النادي الأهلي، مصير لاعب الفريق عمرو السولية عقب إصباته في مباراة فريقه أمام أسوان والتي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات الأسبوع الثالث.