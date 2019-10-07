النشرة الرياضية..تريزيجيه يشارك في رقم تاريخي مع أستون فيلا.. والزمالك يتعثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 6 أكتوبر.

اف سي مصر يخطف تعادلا مثيرًا أمام الزمالك.. والأهلي ينفرد بالصدارة

خطف فريق اف سي مصر تعادلا غاليًا، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره الزمالك، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

مران الأهلي..غياب الدوليين.. وتدريبات منفردة لحراس المرمى

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

لصالح الأهلي.. بيراميدز يخطف نقطة من الجيش

خطف فريق بيراميدز نقطة ثمينة بالتعادل أمام طلائع الجيش بهدفين لكل جانب في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" ضمن الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

وولفرهامبتون يُذيق مانشستر سيتي هزيمته الثانية ويبتعد بليفربول بصدارة البريميرليج

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حقق فريق وولفرهامبتون انتصاراً هاماً على نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جنش يصل إلى الزمالك للتراضي مع مرتضى

وصل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض للاجتماع برئيس النادي مرتضى منصور بعد مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية المتأخرة.

رسميا.. بتروسبورت ينضم لملاعب لا تستضيف الأهلي والزمالك

تقرر نقل مباراة الزمالك ونادي مصر المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري من ملعب "بتروسبورت" إلى ملعب "السلام".

28 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لجنوب أفريقيا

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض وديتين أمام جنوب أفريقيا والمقرر لهما يومي 11 و 13 أكتوبر الجاري.

تريزيجيه يشارك في رقم تاريخي لم يحققه أستون فيلا منذ 11 عاما

بخماسية تاريخية، انتفض فريق أستون فيلا الإنجليزي الذي يضم المصريين محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، ليحسن موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عانى بشدة في الأسابيع الأولى.