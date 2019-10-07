أهداف الأحد.. ثلاثية في قمة الدوري الإيطالي.. وبرشلونة يسحق إشبيلية برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.
أهداف مباراة ساوثهامتون وتشيلسي
أهداف مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي
أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية
أهداف مباراة يوفنتوس وانتر
أهداف مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
أهداف مباراة الزمالك واف سي مصر
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