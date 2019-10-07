محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 6 أكتوبر 2019. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ساوثهامتون وتشيلسي أهداف مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية Advertisements الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وانتر الدوري المصري أهداف مباراة بيراميدز وطلائع الجيش أهداف مباراة الزمالك واف سي مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. ثلاثية في قمة الدوري الإيطالي.. وبرشلونة يسحق إشبيلية برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.