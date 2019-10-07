خالد الغندور: الزمالك خسر نقطتين أمام فريق ضعيف ومهدد بالهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض تعادل أمام واحد من أضعف فريق الدوري هذا الموسم.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل أمام اف سي مصر، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم:" الزمالك خسر نقطتين أمام فريق من أضعف فرق الدوري ومهدد بالهبوط مع أسوان".

Advertisements

وأضاف:" الزمالك كان تنظيمًا غير موجود أمام اف سي مصر ولذلك لم يتمكن من تحقيق الفوز رغم سهولة المباراة".

وأوضح، أن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك يتحمل مسؤولية النتيجة التي تعرض لها الفريق الأبيض، بسبب التشكيل الذي دفع به أمام اف سي مصر.

وأتم الغندور تصريحاته:" القائمة كانت غريبة بسبب إراحة نجوم الفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي وهذا كان أكبر خطأ من ميتشو".